Duque de Caxias reduz em mais de 50% o número de roubo de veículos - Divulgação

Duque de Caxias reduz em mais de 50% o número de roubo de veículosDivulgação

Publicado 03/06/2026 20:40

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias comemora a contínua redução dos índices de criminalidade no município. As medidas adotadas pela administração do prefeito Netinho Reis, na área da segurança pública, vêm apresentando resultados positivos e contribuindo para uma cidade mais segura para a população.

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP-RJ), em comparação com maio de 2025, Duque de Caxias registrou queda de 41% nos índices de Letalidade Violenta, redução de 55% nos casos de Roubo de Veículos e diminuição de 59% nos registros de Roubo de Carga.

Duque de Caxias reduz em mais de 50% o número de roubo de veículos Divulgação

Os resultados refletem a atuação integrada entre a Prefeitura de Duque de Caxias, o governo do estado e o 15º Batalhão da Polícia Militar, que vêm intensificando o patrulhamento ostensivo e as ações de inteligência em todo o município.

Entre as iniciativas desenvolvidas estão as parcerias com o Governo do Estado por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), do Segurança Presente e da instalação de módulos de segurança em pontos estratégicos da cidade. Outro destaque é o programa Caxias Livre, que atua na retirada de barricadas e de demais obstáculos utilizados para impedir a livre circulação de veículos, inclusive de serviços essenciais.

A Patrulha da Madrugada também tem contribuído para o reforço da segurança, realizando rondas em ruas e em avenidas do município durante o período em que o comércio ainda está fechado e em que há menor circulação de veículos e de pedestres.

A prefeitura também investe em tecnologia e em monitoramento eletrônico. Torres de Segurança equipadas com câmeras dotadas de Inteligência Artificial para reconhecimento facial e leitura de placas de veículos estão sendo instaladas em locais estratégicos dos quatro distritos da cidade. Além disso, a Guarda Civil Municipal Armada será reforçada com os novos agentes aprovados no concurso público de 2025, que atualmente participam do curso de formação e capacitação.

Outro importante investimento é a reforma da sede da Guarda Municipal, que foi ampliada e modernizada para oferecer melhor treinamento e qualificação das forças de segurança, e que contará com um estande de tiro para os guardas municipais. Com a obra, o local tornou-se um Complexo de Segurança, e agora integram a área, além da Guarda Civil Municipal, a sede da Defesa Civil Municipal, o 3º Comando de Policiamento de Área (3º CPA) e a Subprefeitura do 1º distrito.

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Todas essas ações estão integradas ao sistema SmartDuque, que reúne imagens das câmeras instaladas em todo o município e que funciona 24 horas por dia, auxiliando as forças de segurança em tempo real, proporcionando respostas mais rápidas e eficientes às ocorrências.

Segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Vinicius Carvalho, a integração entre tecnologia, inteligência e presença operacional tem fortalecido a segurança no município e aproximado as forças de segurança da população.