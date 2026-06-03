Caxias recebe projeto Cine Petrobras com sessões gratuitasDivulgação
* 14h30 – Meu Malvado Favorito 4;
* 16h – Os Caras Malvados 2;
* 18h – Elio;
* 20h – Divertida Mente 2.
* 14h30 – Patos!;
* 16h – Elio;
* 18h – Robô Selvagem;
* 20h – Smurfs.
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Caxias recebe projeto Cine Petrobras com sessões gratuitasDivulgação
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