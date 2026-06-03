Caxias recebe projeto Cine Petrobras com sessões gratuitas - Divulgação

Caxias recebe projeto Cine Petrobras com sessões gratuitasDivulgação

Publicado 03/06/2026 20:48

Duque de Caxias - Duque de Caxias vai receber, nos dias 4 e 5 de junho, quinta e sexta-feira, o Projeto Cine Petrobras, que oferecerá sessões de cinema gratuitas para a população. Uma carreta especialmente adaptada se transforma em sala de cinema itinerante, proporcionando uma experiência completa para o público. O projeto tem o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias.

Os moradores interessados em assistir aos filmes devem chegar com antecedência para retirar os ingressos que serão distribuídos gratuitamente antes de cada sessão. Além do acesso aos filmes sem pagar, os espectadores também receberão pipoca e refrigerante gratuitamente.

A estrutura conta com acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, incluindo elevador de acesso, espaço reservado para cadeirantes e recursos audiovisuais voltados para pessoas com deficiência visual.

Em Duque de Caxias, a carreta ficará estacionada na Praça da Equitativa, localizada na Rua Marechal Deodoro, nº 15, no terceiro distrito.

Programação

04/06 (quinta-feira)

* 13h – Harold e o Lápis Mágico;

* 14h30 – Meu Malvado Favorito 4;

* 16h – Os Caras Malvados 2;

* 18h – Elio;

* 20h – Divertida Mente 2.

05/06 (sexta-feira)

* 13h – Meu Malvado Favorito 4;

* 14h30 – Patos!;

* 16h – Elio;

* 18h – Robô Selvagem;

* 20h – Smurfs.

O Cine Petrobras é um projeto aprovado pelo Ministério da Cultura e viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Petrobras e apoio das prefeituras dos municípios participantes.