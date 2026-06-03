Sinal do Vale, em Caxias, recebe projeto de formação em restauração ecológicaDivulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Duque de Caxias - O Rio de Janeiro precisa restaurar mais de um milhão de hectares de floresta — e formar quem vai fazer isso é um dos maiores desafios do estado. Estima-se que 550 mil hectares de Áreas de Preservação Permanente e outros 450 mil hectares de mananciais sejam prioritários para restauração, áreas diretamente ligadas ao abastecimento de água dos 92 municípios fluminenses. Ao menos 24 deles têm menos de 20% de cobertura de Mata Atlântica — um sinal de alerta para a segurança hídrica, a biodiversidade e a capacidade das cidades de enfrentar as mudanças climáticas.
Sinal do Vale, em Caxias, recebe projeto de formação em restauração ecológica - Divulgação
Sinal do Vale, em Caxias, recebe projeto de formação em restauração ecológicaDivulgação


O estado ainda guarda cerca de 60% das espécies da Mata Atlântica e florestas que armazenam aproximadamente 50 milhões de toneladas de carbono. Mas esse patrimônio convive com um passivo enorme: apenas um terço da vegetação nativa que resta corresponde de fato à cobertura florestal. O restante é fragmento, degradação, paisagem que já não cumpre sua função ecológica.

Restaurar não é simples. Não se trata apenas de plantar árvores. A recuperação de ecossistemas exige diagnóstico, planejamento, manejo contínuo e decisões específicas para cada ambiente — da floresta à restinga, do manguezal à encosta. E exige, sobretudo, gente capacitada para fazer isso no território. Com 88% das propriedades rurais tendo até quatro módulos fiscais, a restauração depende de mobilizar milhares de pequenos proprietários, não de grandes operações centralizadas. É aí que está o nó.

"A gente conseguiu construir um mecanismo financeiro — o problema hoje não é mais a ausência de recurso. O gargalo é outro: criar uma cultura florestal e capacitar tecnicamente quem atua no território. Temos municípios com uma necessidade gigantesca de restaurar e não têm um viveiro, nem público nem privado", explica Telmo Borges, superintendente de Mudanças do Clima e Florestas da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS-RJ).

Para Thais Corral, fundadora e diretora do Instituto Sinal do Vale, a saída passa por uma mudança de lógica: conectar restauração, formação e bioeconomia em uma abordagem territorial integrada — de forma que comunidades e proprietários de terra deixem de ser beneficiários e se tornem protagonistas da transformação.
"A restauração não escala com projetos isolados. Ela escala quando o território passa a funcionar como um sistema vivo e interdependente. Sem essa integração, a tendência é permanecer pontual e dependente de financiamento externo", afirma Corral, que também é co-presidente do Conselho da Década da ONU para a Restauração dos Ecossistemas.

Foi dentro dessa lógica que o Sinal do Vale realizou, no Recôncavo da Baía da Guanabara, uma formação voltada a profissionais, gestores públicos, agricultores e estudantes interessados em atuar na restauração ecológica. A iniciativa integra o projeto Recôncavo da Guanabara – Escola de Restauração de Ecossistemas, realizado em parceria com a Petrobras. Ao longo de dois meses, os participantes percorreram o ciclo completo de um projeto de restauração — do planejamento à prática de campo — em áreas como a REGUA, a Maloca Florestal em Cachoeiras de Macacu e o Parque Natural Municipal Barão de Mauá, em Magé e no campus do Sinal do Vale.
Sinal do Vale, em Caxias, recebe projeto de formação em restauração ecológica - Divulgação
Sinal do Vale, em Caxias, recebe projeto de formação em restauração ecológicaDivulgação


Para Ébersson Conceição, guarda-parque na Serra da Tiririca, o curso chegou na hora certa:]
"Temos todas essas áreas — restinga, encosta, manguezal. Agora vou poder aplicar o que aprendi diretamente na nossa unidade de conservação."

A coordenadora executiva do projeto, Mari Chiba, resume o que está em jogo:
"O desafio já não é apenas ambiental — é de articulação entre pessoas, conhecimento e território, envolvendo diferentes atores públicos, privados e da sociedade civil. A restauração acontece na paisagem, mas depende de quem está nela — e é ela, enraizada no contexto de cada território, que inclusive vai nos dar as condições de adaptação às mudanças climáticas que estão por vir. Por isso, conectar conhecimento com prática é o que permite que essas soluções ganhem escala e se sustentem ao longo do tempo."
fotogaleria
Sinal do Vale, em Caxias, recebe projeto de formação em restauração ecológica
Sinal do Vale, em Caxias, recebe projeto de formação em restauração ecológica
Sinal do Vale, em Caxias, recebe projeto de formação em restauração ecológica