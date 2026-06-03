Caxias recebe 1º Encontro Comunitário de Resiliência - Divulgação

Caxias recebe 1º Encontro Comunitário de ResiliênciaDivulgação

Publicado 03/06/2026 21:02

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Defesa Civil de Duque de Caxias promoveu, no auditório do SMART Duque, o 1º Encontro Comunitário de Resiliência, reunindo integrantes dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs), técnicos da área e representantes de municípios vizinhos para um ciclo de palestras e troca de experiências sobre prevenção, monitoramento e atuação em situações de risco. A abertura do evento foi realizada pela secretária de Defesa Civil, Tenente Coronel Kaline Marcelino, que destacou a importância do trabalho desenvolvido pelos voluntários dos NUPDECs e o papel fundamental desses voluntários para as ações da Defesa Civil.

“Já são 16 NUPDECs atuando no município. Esses núcleos são extremamente importantes para o nosso sistema de monitoramento, alerta e alarme. Muitas vezes, quando os instrumentos tecnológicos não conseguem fornecer todas as respostas necessárias, são os integrantes dos núcleos que estão diariamente nas comunidades, repassando informações essenciais para que possamos agir de forma preventiva e com mais agilidade em benefício da população. Meu agradecimento a cada voluntário que dedica seu tempo e sua paixão ao trabalho em defesa civil”, afirmou a secretária.

O encontro também contou com a participação do subsecretário de Defesa Civil de São João de Meriti, Vitor Hugo, e do agente de Defesa Civil Lauro Oliveira, que apresentaram experiências e boas práticas desenvolvidas no município vizinho, contribuindo para o fortalecimento da integração regional e do trabalho comunitário.

Ao longo dos últimos 16 meses, a Defesa Civil de Duque de Caxias vem ampliando as ações de capacitação e de fortalecimento dos NUPDECs, promovendo atividades semanais, treinamentos e suporte contínuo aos voluntários. O objetivo é preparar, cada vez mais, os moradores para atuarem como agentes multiplicadores de prevenção e de proteção em suas comunidades. Durante o encontro, também foi ressaltada a importância da integração entre os NUPDECs e o SMART Duque. As informações repassadas pelos voluntários complementam os dados obtidos pelas câmeras e pelos sistemas de monitoramento do centro de operações, especialmente durante períodos de chuvas intensas, permitindo respostas mais rápidas e eficientes em situações de emergência e fortalecendo o município na cultura de resiliência.