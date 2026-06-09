Prefeitura de Caxias entrega mais uma escola reformada - Divulgação

Prefeitura de Caxias entrega mais uma escola reformadaDivulgação

Publicado 09/06/2026 22:30

Duque de Caxias - Mais uma escola foi reformada e entregue à população pela Prefeitura de Duque de Caxias. Agora, foi a Escola Municipal José Camilo dos Santos, no Gramacho, no primeiro distrito, dando continuidade à modernização da rede municipal de ensino.

Prefeitura de Caxias entrega mais uma escola reformada Divulgação

A escola também recebeu melhorias estruturais. A unidade passou por reparos internos e externos, com nova pintura, reforma da quadra, incluindo a troca da cobertura e do alambrado, modernização da área de lazer com piso emborrachado e instalação de um novo playground,

com brinquedos inclusivos.

Como afirmou o prefeito Netinho Reis, investir em educação é dar às crianças melhores oportunidades no futuro.



A secretária municipal de Educação, Iracema Costa, ressaltou o impacto das melhorias:

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“As reformas nas escolas refletem o cuidado da gestão com o processo de ensino e aprendizagem. Ambientes bem equipados e acolhedores contribuem diretamente para o desenvolvimento das nossas crianças e jovens, além de valorizar o trabalho dos nossos educadores”, destacou.