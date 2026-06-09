Prefeitura de Caxias entrega mais uma escola reformadaDivulgação

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Duque de Caxias - Mais uma escola foi reformada e entregue à população pela Prefeitura de Duque de Caxias. Agora, foi a Escola Municipal José Camilo dos Santos, no Gramacho, no primeiro distrito, dando continuidade à modernização da rede municipal de ensino. 
Prefeitura de Caxias entrega mais uma escola reformada - Divulgação
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A escola também recebeu melhorias estruturais. A unidade passou por reparos internos e externos, com nova pintura, reforma da quadra, incluindo a troca da cobertura e do alambrado, modernização da área de lazer com piso emborrachado e instalação de um novo playground,
com brinquedos inclusivos.
Como afirmou o prefeito Netinho Reis, investir em educação é dar às crianças melhores oportunidades no futuro.

A secretária municipal de Educação, Iracema Costa, ressaltou o impacto das melhorias:
Prefeitura de Caxias entrega mais uma escola reformada - Divulgação
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“As reformas nas escolas refletem o cuidado da gestão com o processo de ensino e aprendizagem. Ambientes bem equipados e acolhedores contribuem diretamente para o desenvolvimento das nossas crianças e jovens, além de valorizar o trabalho dos nossos educadores”, destacou.
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