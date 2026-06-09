'Governo nos bairros' chega à quinta edição em Duque de Caxias - Divulgação

'Governo nos bairros' chega à quinta edição em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 09/06/2026 22:54

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias iniciou, nesta semana, a quinta edição do projeto Governo nos Bairros mais a carreta “Chegaram os Especialistas”, levando cidadania, serviços públicos e atendimentos de saúde para os moradores de Lagunas e Dourados, no Primeiro Distrito. A ação acontece na Avenida Paulo Moreno, 454, das 8h às 17h, e segue até o dia 20 junho.

'Governo nos bairros' chega à quinta edição em Duque de Caxias Divulgação

A iniciativa reúne, em um único espaço, diversos serviços municipais, facilitando o acesso da população a atendimentos essenciais. Entre os serviços oferecidos estão assistência social, emissão de documentos, orientação jurídica, inscrição e atualização em programas sociais, castração de animais, microchipagem e outros atendimentos públicos.

Na área da saúde, a carreta “Chegaram os Especialistas” amplia o acesso da população a consultas e atendimentos especializados, contribuindo para a descentralização dos serviços e para a redução da demanda reprimida no município. A estrutura oferece mais comodidade aos moradores, que passam a contar com atendimento mais próximo de suas residências.

Os números das edições anteriores comprovam o sucesso da iniciativa. Somente na última edição, realizada no bairro Dr. Laureano, foram registrados 12.967 atendimentos. Na saúde, foram realizadas 3.493 consultas médicas e 1.649 exames de imagem. Na Assistência Social, o serviço mais procurado foi a emissão de isenções para documentos, totalizando 109 atendimentos. Já a Secretaria de Proteção Animal promoveu a castração de 349 animais e realizou 103 microchipagens.

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Desde a criação do projeto, as quatro edições somaram 54.730 atendimentos, consolidando o Governo nos Bairros como uma importante ferramenta de aproximação entre a administração municipal e a população. Além dos atendimentos, a Secretaria Municipal de Obras e Agricultura também realiza melhorias urbanas na região. No Dr. Laureano, as equipes do programa Jogue Limpo executaram serviços de poda baixa, capina, roçagem, varrição, pintura de meio-fio, tapa-buracos, operação vacall, caça-fios e remoção de resíduos. Foram aplicadas 120 toneladas de asfalto e retiradas 50,78 toneladas de entulhos e resíduos, contribuindo para a melhoria da infraestrutura e da qualidade de vida dos moradores.

O prefeito Netinho Reis destacou a importância da iniciativa para aproximar os serviços públicos da população.

“O Governo nos Bairros é um projeto que leva a Prefeitura para perto das pessoas. Nosso objetivo é facilitar o acesso aos serviços, atender as demandas da população e garantir mais dignidade para quem precisa. E, com a carreta ‘Chegaram os Especialistas’, fortalecemos ainda mais esse trabalho, ampliando o acesso à saúde e demonstrando o compromisso da nossa gestão com um atendimento humanizado, eficiente e cada vez mais próximo dos moradores de Duque de Caxias”, ressaltou.