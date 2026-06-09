Fundec transforma maquiagem junina em geração de renda - Divulgação

Fundec transforma maquiagem junina em geração de rendaDivulgação

Publicado 09/06/2026 22:43

Duque de Caxias - “Anarriê!” O grito que anuncia o começo da quadrilha também deu a largada para uma verdadeira transformação na vida de dezenas de moradoras de Duque de Caxias. Em clima de contagem regressiva para a tradicional Festa de Santo Antônio, que promete agitar a cidade entre os dias 10 e 14 de junho, a Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais(Fundec) já está no pique dos festejos juninos. As alunas do curso de Maquiagem do Programa Baixada Mulheres Mil, da unidade Fundec Vila Operária, já estão com os pincéis a postos e as paletas de cores prontas para transformar a criatividade em renda extra por intermédio da maquiagem artística temática.



Para garantir que os traços fiquem tão alinhados quanto o passo dos dançarinos de quadrilha, a professora Gabriela da Rocha, de 26 anos, não brinca em serviço. Maquiadora há oito anos, ela une a teoria à prática de forma inovadora.

"Coloco para as minhas alunas que é preciso entender de colorimetria e ter uma prática de coordenação motora. Elas treinam antes no papel para aprender a realizar as técnicas de maquiagem com precisão, como fazer os delineados que fazem muito sucesso. Posso destacar que, no curso, estimulamos a autonomia financeira das participantes por meio da qualificação profissional, e elas ainda recebem o pagamento de uma bolsa-auxílio mensal”, explicou a professora.

Por trás de cada bancada de maquiagem, existem histórias de superação. É o caso de Luana Heloísa da Silva Chaves, de 36 anos. Atualmente técnica em Eletroencefalograma, Luana viu, no curso gratuito da Fundec, a oportunidade que precisava para dar uma reviravolta na carreira e passar mais tempo com quem ama.

"Tenho a necessidade de migrar para outra área profissional porque sou mãe solo e preciso ficar mais perto dos meus dois filhos pequenos. Vi uma oportunidade extraordinária neste curso. Depois que entrei no curso da Fundação, já pude colocar em prática e cobrar pelos meus serviços. Divulgo meu trabalho artístico nas redes sociais, e minhas vizinhas adoram. Já tem gente querendo fazer uma maquiagem bem bonita para brincar na Festa de Santo Antônio”, comemorou a moradora do bairro Vila Operária.



Estande da Fundec na Praça do Relógio

Para quem quer curtir a tradicional Festa de Santo Antônio com o visual impecável, há uma boa notícia: a Fundec estará com um estande exclusivo na Praça do Relógio durante todos os dias do evento (de 10 a 14 de junho).