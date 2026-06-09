Caxias realiza seminário sobre Meio Ambiente e proteção à infância - Divulgação

Caxias realiza seminário sobre Meio Ambiente e proteção à infânciaDivulgação

Publicado 09/06/2026 22:35

Duque de Caxias - O Seminário de Capacitação Infância Protegida foi promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente por entender que a proteção de crianças e adolescentes envolve diversas ações, incluindo o meio ambiente, que pode e deve ser utilizado como ferramenta para o desenvolvimento social e mental.



A programação também faz parte da Campanha Maio Laranja, mês dedicado à prevenção e ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, promovendo discussões sobre ações e medidas voltadas à proteção desse público.



O seminário “Duque de Caxias em Ação por uma Infância Protegida: Capacitar para Proteger – Enfrentamento às Violências e Violações dos Direitos Contra Crianças e Adolescentes” foi organizado pela Organização Não Governamental (ONG) Infância Protegida e reuniu representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), além do subsecretário municipal de Meio Ambiente, Rômulo Brito, entre outros participantes.



Durante o evento, foram discutidas as ações já realizadas e as estratégias para ampliar, no município de Duque de Caxias, a rede de apoio e de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.



A Secretaria Municipal de Meio Ambiente entende que a proteção à criança e ao adolescente também passa pela interação com a natureza e utiliza projetos de preservação da Mata Atlântica para promover atividades que incentivam o convívio de crianças e adolescentes fora de casa e do ambiente escolar.



O presidente e fundador da ONG Infância Protegida, Washington Sá, destacou a importância de crianças e jovens conviverem com a natureza e com outras pessoas, além da família e da escola, para um desenvolvimento social e mental saudável.



“Atualmente, muitas crianças e adolescentes vivem o isolamento midiático, passando grande parte do tempo em jogos eletrônicos, videogames e redes sociais, o que reduz a convivência familiar e comunitária. Espaços de convivência, como parques e praças, são importantes para promover a interação social”, afirmou.



Os parques municipais da Taquara, em Imbariê, e da Caixa D’Água, em Jardim Primavera, oferecem atividades para crianças, adolescentes e adultos, que aprendem sobre a importância da preservação ambiental. No Parque Municipal da Caixa D’Água existe, ainda, um espaço inclusivo onde jovens e adultos participam do plantio de mudas nativas da Mata Atlântica, que futuramente serão utilizadas no reflorestamento de áreas degradadas.

O subsecretário municipal de Meio Ambiente, Rômulo Brito, explicou como a Secretaria contribui para a rede de proteção:



“A Secretaria Municipal de Meio Ambiente contribui para essa rede de proteção e tem focado na educação ambiental, que consiste, entre outras práticas, em proporcionar às crianças a integração com outras crianças por meio dos nossos programas, além de visitas aos parques e praças. Essas atividades oferecem espaços para que elas possam interagir com outras pessoas e diferentes profissionais, criando oportunidades para que, eventualmente, relatem algum tipo de abuso ou violência que estejam sofrendo em seu ambiente mais próximo. Esse é um compromisso da Prefeitura de Duque de Caxias e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente: proporcionar às crianças ambientes diferentes daqueles que frequentam diariamente, ampliando seus horizontes, ajudando-as a compreender melhor o mundo e reforçando que elas não estão sozinhas.”



Os interessados em conhecer o trabalho realizado no Parque Municipal da Caixa D’Água podem agendar visitas guiadas pelo e-mail biodiversidadecaxias@gmail.com ou pelo telefone (21) 2773-8493. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.