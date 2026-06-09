Caxias realiza seminário sobre Meio Ambiente e proteção à infânciaDivulgação
A programação também faz parte da Campanha Maio Laranja, mês dedicado à prevenção e ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, promovendo discussões sobre ações e medidas voltadas à proteção desse público.
O seminário “Duque de Caxias em Ação por uma Infância Protegida: Capacitar para Proteger – Enfrentamento às Violências e Violações dos Direitos Contra Crianças e Adolescentes” foi organizado pela Organização Não Governamental (ONG) Infância Protegida e reuniu representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), além do subsecretário municipal de Meio Ambiente, Rômulo Brito, entre outros participantes.
Durante o evento, foram discutidas as ações já realizadas e as estratégias para ampliar, no município de Duque de Caxias, a rede de apoio e de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente entende que a proteção à criança e ao adolescente também passa pela interação com a natureza e utiliza projetos de preservação da Mata Atlântica para promover atividades que incentivam o convívio de crianças e adolescentes fora de casa e do ambiente escolar.
O presidente e fundador da ONG Infância Protegida, Washington Sá, destacou a importância de crianças e jovens conviverem com a natureza e com outras pessoas, além da família e da escola, para um desenvolvimento social e mental saudável.
“Atualmente, muitas crianças e adolescentes vivem o isolamento midiático, passando grande parte do tempo em jogos eletrônicos, videogames e redes sociais, o que reduz a convivência familiar e comunitária. Espaços de convivência, como parques e praças, são importantes para promover a interação social”, afirmou.
Os parques municipais da Taquara, em Imbariê, e da Caixa D’Água, em Jardim Primavera, oferecem atividades para crianças, adolescentes e adultos, que aprendem sobre a importância da preservação ambiental. No Parque Municipal da Caixa D’Água existe, ainda, um espaço inclusivo onde jovens e adultos participam do plantio de mudas nativas da Mata Atlântica, que futuramente serão utilizadas no reflorestamento de áreas degradadas.
“A Secretaria Municipal de Meio Ambiente contribui para essa rede de proteção e tem focado na educação ambiental, que consiste, entre outras práticas, em proporcionar às crianças a integração com outras crianças por meio dos nossos programas, além de visitas aos parques e praças. Essas atividades oferecem espaços para que elas possam interagir com outras pessoas e diferentes profissionais, criando oportunidades para que, eventualmente, relatem algum tipo de abuso ou violência que estejam sofrendo em seu ambiente mais próximo. Esse é um compromisso da Prefeitura de Duque de Caxias e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente: proporcionar às crianças ambientes diferentes daqueles que frequentam diariamente, ampliando seus horizontes, ajudando-as a compreender melhor o mundo e reforçando que elas não estão sozinhas.”
Os interessados em conhecer o trabalho realizado no Parque Municipal da Caixa D’Água podem agendar visitas guiadas pelo e-mail biodiversidadecaxias@gmail.com ou pelo telefone (21) 2773-8493. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.
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