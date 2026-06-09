Caxias amplia vacinação da gripe para todas as idades - Reprodução

Caxias amplia vacinação da gripe para todas as idadesReprodução

Publicado 09/06/2026 22:48

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ampliou a campanha de vacinação contra a gripe no município. Todas as pessoas, a partir dos seis meses de idade, podem receber o imunizante, que estará disponível nas salas de vacinação das seguintes unidades da rede municipal de Saúde:

- Unidades Pré-Hospitalares (UPHs);

- Clínicas da Família;

- UBSs;

- Centro Municipal de Saúde (CMSDC);

- Hospital Municipal Duque (Policlínica).



SAIBA MAIS SOBRE A INFLUENZA

A influenza é uma infecção respiratória aguda causada principalmente pelos vírus dos tipos A e B. A vacinação anual é considerada a principal forma de prevenção, pois reduz o risco de agravamento da doença, de internações e mortes, além de proteger durante o período de maior circulação dos vírus. A vacinação é feita em dose única anual. Crianças menores de 9 anos e que serão vacinadas pela primeira vez devem receber duas doses, com intervalo de 30 dias.

O imunizante é seguro, inclusive para pessoas com doenças crônicas e imunossuprimidas, e pode ser administrado junto a outras vacinas do calendário. As únicas contraindicações são para crianças menores de seis meses e pessoas com histórico de reação alérgica grave em dose anterior.



Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. A recomendação é que a população aproveite a oportunidade para atualizar outras vacinas em atraso.