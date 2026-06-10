Caxias realiza plantio de mudas da Mata Atlântica em Xerém - Divulgação

Caxias realiza plantio de mudas da Mata Atlântica em XerémDivulgação

Publicado 10/06/2026 21:54

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou mais uma ação de reflorestamento em Duque de Caxias. Em parceria com a Organização Não Governamental (ONG) Eco Xerém, foram plantadas mudas de espécies nativas da Mata Atlântica em Xerém, no Quarto Distrito do município.



A iniciativa aconteceu às margens de um rio que vem sofrendo processos erosivos. Com o crescimento das árvores, a vegetação ajudará a proteger o solo e a conter o avanço da degradação ambiental na área.



O local, que vinha sendo utilizado para o descarte irregular de resíduos, passou por uma limpeza prévia após solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Agora, a região inicia um processo de recuperação ambiental com o plantio de mudas nativas.

Caxias realiza plantio de mudas da Mata Atlântica em Xerém Divulgação



Ao todo, foram plantadas 30 mudas de árvores da Mata Atlântica, contribuindo para a recomposição da cobertura vegetal, a preservação dos recursos hídricos e a proteção das margens do rio. Ao todo, foram plantadas 30 mudas de árvores da, contribuindo para a recomposição da cobertura vegetal, a preservação dos recursos hídricos e a proteção das margens do rio.

Considerada um dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta e também um dos mais ameaçados, a Mata Atlântica abriga mais de 20 mil espécies de plantas e mais de 2 mil espécies de animais. Entre elas estão espécies emblemáticas e endêmicas, como o mico-leão-dourado e o muriqui.



A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Duque de Caxias com a preservação ambiental, a recuperação de áreas degradadas e a conscientização sobre a importância da proteção dos ecossistemas locais.