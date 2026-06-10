Caxias realiza plantio de mudas da Mata Atlântica em Xerém

Caxias realiza plantio de mudas da Mata Atlântica em XerémDivulgação
A iniciativa aconteceu às margens de um rio que vem sofrendo processos erosivos. Com o crescimento das árvores, a vegetação ajudará a proteger o solo e a conter o avanço da degradação ambiental na área.
O local, que vinha sendo utilizado para o descarte irregular de resíduos, passou por uma limpeza prévia após solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Agora, a região inicia um processo de recuperação ambiental com o plantio de mudas nativas.
Ao todo, foram plantadas 30 mudas de árvores da Mata Atlântica, contribuindo para a recomposição da cobertura vegetal, a preservação dos recursos hídricos e a proteção das margens do rio.
A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Duque de Caxias com a preservação ambiental, a recuperação de áreas degradadas e a conscientização sobre a importância da proteção dos ecossistemas locais.
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