Prefeitura de Caxias lança obra da Clínica da Família Parque Vila Nova - Divulgação

Prefeitura de Caxias lança obra da Clínica da Família Parque Vila NovaDivulgação

Publicado 10/06/2026 22:01

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias está iniciando a construção da Clínica da Família Parque Vila Nova, localizada no Parque Vila Nova, no primeiro distrito. A unidade vai oferecer mais conforto, qualidade e acolhimento aos pacientes e profissionais de saúde.

A clinica será climatizada e contará com consultórios médicos e odontológicos, salas de vacinação, curativos e exames, além da farmácia e da recepção, para garantir um atendimento mais humanizado e eficiente à população.

A Clínica da Família contará, inicialmente, com três equipes de agentes comunitários de saúde para atender os moradores da região. Com o avanço das obras de reurbanização do bairro e a ocupação dos novos empreendimentos habitacionais em construção, uma quarta equipe será incorporada à unidade.

Atualmente, cerca de 10.500 pessoas são acompanhadas pelas equipes de agentes comunitários. A expectativa é que esse número chegue a aproximadamente 14 mil moradores nos próximos anos, ampliando a cobertura da atenção básica na região.

Para o prefeito Netinho Reis, investir na saúde é garantir mais qualidade de vida para a população.

“Estamos trabalhando para levar a saúde cada vez mais perto do cidadão, oferecendo unidades modernas, confortáveis e preparadas para atender a população com dignidade e eficiência”, destacou o prefeito.

A construção da Clínica da Família Vila Nova faz parte do conjunto de investimentos da Prefeitura de Duque de Caxias na modernização da rede municipal de saúde, ampliando o acesso e fortalecendo o atendimento básico em todas as regiões do município.