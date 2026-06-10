Câmara de Caxias debate políticas públicas às famílias atípicas - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Câmara de Caxias debate políticas públicas às famílias atípicas Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 10/06/2026 22:04

Duque de Caxias - Mais inclusão, acolhimento e direitos. Na sessão plenária de 09/06, os vereadores de Duque de Caxias reforçaram o debate sobre políticas públicas voltadas às famílias atípicas. Na galeria, pais e professores estavam atentos aos discursos.

Entre as pautas defendidas, foram reforçadas a ampliação do acesso a tratamentos de saúde, a presença de mediadores nas escolas, o fortalecimento da rede de apoio e a criação de mais programas voltados às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O debate destacou ainda o andamento das obras da futura Casa do Autista no município, a Fazendinha do Autista, a importância do Centro de Especialidades em Reabilitação (CER IV), os investimentos na educação, além da necessidade de ampliar políticas públicas que ofereçam suporte direto às famílias atípicas. Os vereadores defenderam que o tema permaneça como prioridade na agenda legislativa do município.

A proposta do vereador Dr. Maurício (PDT) que institui o Dia Municipal de Conscientização sobre Doenças Raras a ser celebrado, anualmente, em 28 de fevereiro, também foi aprovada, por unanimidade, em dois turnos de discussão e votação, e segue para a sanção do Executivo.

Ainda na sessão plenária de 09/06

A pedido do presidente da Câmara, Claudio Thomaz (PRD), o vereador Vitinho Grandão (PL), que secretariava os trabalhos da Mesa Diretora, fez a leitura de projetos que serão encaminhados às comissões permanentes para análise e emissão de pareceres. Entre eles, a proposta da vereadora Fernanda Costa (MDB) que denomina área infantil de praça pública “Área kids Airon Ferreira de Souza”.

Os requerimentos concedendo honrarias e as indicações parlamentares solicitando serviços e obras para os quatro distritos do município, em seus diversos setores, e também foram lidos em plenário.