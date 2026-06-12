Festa de Santo Antônio, em Caxias, atrai público de todas as idades - Divulgação

Festa de Santo Antônio, em Caxias, atrai público de todas as idadesDivulgação

Publicado 12/06/2026 18:04

Duque de Caxias - A tradicional Festa de Santo Antônio, padroeiro de Duque de Caxias, segue movimentando o Centro da cidade e reunindo milhares de fiéis, moradores e visitantes em uma programação que une celebrações religiosas, cultura popular e confraternização. Realizada na Catedral de Santo Antônio, a festividade que vai até a Praça do Pacificador, atrai pessoas de todas as regiões do município e segue até domingo (14/06), com missas, procissões, apresentações culturais e comidas típicas.

Festa de Santo Antônio, em Caxias, atrai público de todas as idades Divulgação

A programação religiosa teve destaque nesta sexta-feira (12/06), Dia dos Namorados, com a tradicional Missa de Confirmação do Amor. Quem não conseguiu participar da celebração realizada pela manhã ainda terá uma nova oportunidade às 19h, seguida pelo tradicional Jantar dos Namorados.

No sábado (13/06), Dia de Santo Antônio, as atividades começam cedo com a Missa do Trabalhador, às 6h30. Ao longo do dia, os fiéis poderão participar da Missa dos Comerciários (8h), Missa dos Devotos (10h), Missa da Saúde (12h), Missa da Juventude (14h), Procissão (16h) e da Missa Solene (17h). A programação inclui ainda a bênção e distribuição dos tradicionais Pães Relíquia, do Bolo e do Pãozinho de Santo Antônio, além do Almoço do Padroeiro, ao meio-dia.

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As comemorações não param por aí. No domingo (14/06), acontece o Almoço das Famílias, também às 12h, fortalecendo o clima de união e convivência que marca a festa. Além das celebrações religiosas, a Praça do Pacificador recebe apresentações de quadrilhas juninas, DJs e diversas atrações para toda a família. As tradicionais barraquinhas oferecem comidas típicas que ajudam a manter viva a cultura das festas juninas.

Frequentador assíduo da festa há cerca de dez anos, Lucas Santos, de 28 anos, morador do Parque Muísa, destacou a evolução da estrutura do evento.

“Eu participo da Festa de Santo Antônio há aproximadamente dez anos e posso dizer que a organização deste ano está ainda melhor. A estrutura está muito bem montada, a segurança é excelente e isso faz toda a diferença para quem vem com a família. Além disso, tem muita opção de comida típica e um ambiente muito agradável para aproveitar a festa”, afirmou.

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O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, reforçou o convite à população para participar da programação.

“Essa é uma das festas mais tradicionais e importantes do nosso município, que reúne fé, cultura e convivência familiar. Convido todas as famílias de Duque de Caxias e também os visitantes para prestigiarem essa grande celebração, que segue até domingo. Além da programação religiosa, temos quadrilhas juninas, comidas típicas, atrações culturais e toda uma estrutura preparada com segurança para receber o público com conforto e tranquilidade”, destacou o prefeito.

A Catedral de Santo Antônio está localizada na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, nº 1.861, no Centro de Duque de Caxias. A entrada é gratuita e a programação é aberta ao público.