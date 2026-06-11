Biblioteca Pública em Xerém atrai cada mais visitantes - Divulgação

Biblioteca Pública em Xerém atrai cada mais visitantesDivulgação

Publicado 11/06/2026 20:50

Duque de Caxias - Em Xerém, no quarto distrito de Duque de Caxias, uma pequena biblioteca municipal tem atraído um público cada vez maior nos seus eventos literários e de contação de histórias. A Biblioteca Pública de Xerém Ferreira Gullar é um espaço muito aconchegante e convidativo que funciona num prédio histórico muito importante para a identidade e para a memória do município da Baixada Fluminense. A arquitetura mantém o estilo Art Déco, e o equipamento público é considerado um importante patrimônio histórico e cultural da cidade.

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Foi neste local onde, durante muitos anos, funcionou o antigo cinema da Fábrica Nacional de Motores, conhecido na região como Cine FêNêMê. O cinema foi inaugurado em dezembro de 1955. E fazia parte da infraestrutura de lazer construída pela indústria para seus funcionários. O local tinha 240 lugares e era operado pelos próprios funcionários da fábrica. Parte dos equipamentos de projeção ainda continua no local, o que cria uma atmosfera muito especial.



Os antigos projetores de 35mm, usados para projeção nas telas de cinema, de medidas robustas e impressionantes, ficam à disposição e expostos para os visitantes mais curiosos, no mezanino da biblioteca, que guarda outros itens importantes dessa memória tão rica. O Cine FêNêMê fazia parte de um conjunto de equipamentos urbanos construídos pela indústria e que atendiam aos familiares dos profissionais que passaram a residir na localidade da Vila Operária, em Xerém. Foi neste local onde, durante muitos anos, funcionou o antigo cinema da Fábrica Nacional de Motores, conhecido na região como. O cinema foi inaugurado em dezembro de 1955. E fazia parte da infraestrutura de lazer construída pela indústria para seus funcionários. O local tinha 240 lugares e era operado pelos próprios funcionários da fábrica. Parte dos equipamentos de projeção ainda continua no local, o que cria uma atmosfera muito especial.Os antigos projetores de 35mm, usados para projeção nas telas de cinema, de medidas robustas e impressionantes, ficam à disposição e expostos para os visitantes mais curiosos, no mezanino da biblioteca, que guarda outros itens importantes dessa memória tão rica. O Cine FêNêMê fazia parte de um conjunto de equipamentos urbanos construídos pela indústria e que atendiam aos familiares dos profissionais que passaram a residir na localidade da Vila Operária, em Xerém.

O cinema fechou as portas em 1985, depois da desativação da indústria. Em abril de 2000, o espaço ganhou um novo significado, foi revitalizado, transformado na Biblioteca Pública Municipal Ferreira Gullar e passou a oferecer o acesso gratuito ao acervo e a eventos culturais para a comunidade. Atualmente, o acervo conta com 12 mil exemplares de livros e revistas disponíveis para estudantes e toda a comunidade local. A biblioteca recebe centenas de visitas mensais, de todo tipo de público, como crianças, jovens e adultos.

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A administração da biblioteca é de responsabilidade da Prefeitura de Duque de Caxias, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A equipe de colaboradores que trabalha no local promove diversas atividades, como contação de história, sarau, chá literário, empréstimo de livros e palestras. Nessa quarta-feira, dia 10, por exemplo, o ambiente foi tomado por alunos da rede municipal de ensino que participaram de um evento literário. O livro abordado na contação de histórias foi “Camilão, o Comilão”, da autora Ana Maria Machado. Além da leitura, o encontro também contou com pintura e apresentação musical.



A Biblioteca Pública de Xerém Ferreira Gullar funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e fica localizada da Praça Engenheiro Leão de Moura, s/nº, em Xerém, Duque de Caxias. A entrada é gratuita. A administração da biblioteca é de responsabilidade da, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A equipe de colaboradores que trabalha no local promove diversas atividades, como contação de história, sarau, chá literário, empréstimo de livros e palestras. Nessa quarta-feira, dia 10, por exemplo, o ambiente foi tomado por alunos da rede municipal de ensino que participaram de um evento literário. O livro abordado na contação de histórias foi “Camilão, o Comilão”, da autora Ana Maria Machado. Além da leitura, o encontro também contou com pintura e apresentação musical.A Biblioteca Pública de Xerém Ferreira Gullar funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e fica localizada da Praça Engenheiro Leão de Moura, s/nº, em Xerém, Duque de Caxias. A entrada é gratuita.