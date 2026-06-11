Biblioteca Pública em Xerém atrai cada mais visitantes

Biblioteca Pública em Xerém atrai cada mais visitantesDivulgação
Foi neste local onde, durante muitos anos, funcionou o antigo cinema da Fábrica Nacional de Motores, conhecido na região como Cine FêNêMê. O cinema foi inaugurado em dezembro de 1955. E fazia parte da infraestrutura de lazer construída pela indústria para seus funcionários. O local tinha 240 lugares e era operado pelos próprios funcionários da fábrica. Parte dos equipamentos de projeção ainda continua no local, o que cria uma atmosfera muito especial.
Os antigos projetores de 35mm, usados para projeção nas telas de cinema, de medidas robustas e impressionantes, ficam à disposição e expostos para os visitantes mais curiosos, no mezanino da biblioteca, que guarda outros itens importantes dessa memória tão rica. O Cine FêNêMê fazia parte de um conjunto de equipamentos urbanos construídos pela indústria e que atendiam aos familiares dos profissionais que passaram a residir na localidade da Vila Operária, em Xerém.
A administração da biblioteca é de responsabilidade da Prefeitura de Duque de Caxias, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A equipe de colaboradores que trabalha no local promove diversas atividades, como contação de história, sarau, chá literário, empréstimo de livros e palestras. Nessa quarta-feira, dia 10, por exemplo, o ambiente foi tomado por alunos da rede municipal de ensino que participaram de um evento literário. O livro abordado na contação de histórias foi “Camilão, o Comilão”, da autora Ana Maria Machado. Além da leitura, o encontro também contou com pintura e apresentação musical.
A Biblioteca Pública de Xerém Ferreira Gullar funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e fica localizada da Praça Engenheiro Leão de Moura, s/nº, em Xerém, Duque de Caxias. A entrada é gratuita.
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