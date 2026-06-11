Começa festa de Santo Antônio, em Duque de Caxias - Divulgação

Começa festa de Santo Antônio, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 11/06/2026 20:56

Duque de Caxias - Duque de Caxias já está em clima de festa. Teve início a tradicional Festa de Santo Antônio, padroeiro da cidade. Além das celebrações religiosas, o evento reúne milhares de fiéis e de visitantes que aproveitam os cinco dias de programação, com gastronomia típica, atrações culturais e momentos de confraternização.

A programação começou com missas na Catedral de Santo Antônio, contando com a presença do prefeito Netinho Reis, do pároco da Catedral de Santo Antônio, padre Bruno, além de autoridades municipais e representantes religiosos.

Começa festa de Santo Antônio, em Duque de Caxias Divulgação



Com barracas de comidas típicas instaladas no entorno da igreja, os visitantes também puderam conhecer, por meio de um tour, os trabalhos sociais desenvolvidos pela comunidade católica com recursos arrecadados durante a realização da festa. Entre as iniciativas beneficiadas estão a Pastoral da AIDS, a Ação Social Paróquia Santo Antônio (ASPASA), o Centro de Defesa da Vida (CD Vida) e o Centro Comunitário Nossa Senhora das Graças. Com barracas de comidas típicas instaladas no entorno da igreja, os visitantes também puderam conhecer, por meio de um tour, os trabalhos sociais desenvolvidos pela comunidade católica com recursos arrecadados durante a realização da festa. Entre as iniciativas beneficiadas estão a Pastoral da AIDS, a Ação Social Paróquia Santo Antônio (ASPASA), o Centro de Defesa da Vida (CD Vida) e o Centro Comunitário Nossa Senhora das Graças.

Ao longo do ano, essas instituições desenvolvem importantes ações voltadas ao atendimento psicológico, à orientação jurídica, à assistência social, a oficinas de capacitação, ao fortalecimento da autonomia, ao cuidado com idosos, à educação complementar, a atividades socioeducativas e à assistência espiritual às famílias, entre outros serviços prestados à população.

O padre Bruno destacou a importância da celebração para os fiéis.

“É um momento de fé, um período muito alegre, em que as pessoas aguardam com expectativa para viver sua espiritualidade e celebrar Santo Antônio, padroeiro da nossa cidade. É também um momento de muito agradecimento”, afirmou.

Começa festa de Santo Antônio, em Duque de Caxias Divulgação

A devota Tainá compartilhou sua experiência e devoção ao Santo Casamenteiro.

“Casei aqui há cinco anos. Meu esposo, Arthur, está aqui comigo, e Santo Antônio sempre esteve presente em nossa caminhada. Quem tem fé e acredita recebe a ajuda dos nossos intercessores. Os santos nos ajudam a alcançar muitas graças e nos ajudam a permanecer no caminho da fé”, declarou.