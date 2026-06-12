Artista de Caxias inicia novo álbum influenciado pelos sons urbanos cariocas - Divulgação

Artista de Caxias inicia novo álbum influenciado pelos sons urbanos cariocasDivulgação

Publicado 12/06/2026 18:32

Duque de Caxias - O cantor, compositor e artista visual Felipe Vaz quebra um hiato de quatro anos longe dos estúdios com o lançamento de seu mais novo single, “Vitória”. Já disponível em todas as plataformas digitais, a faixa funciona como a grande profissão de fé e a canção de encerramento de seu próximo álbum de estúdio, intitulado ATÉ ONDE MEUS PÉS ALCANÇAREM E MINHAS MÃOS PUDEREM TOCAR:, com lançamento confirmado para agosto. O single antecipa um manifesto íntimo sobre a persistência do trabalhador independente e a coragem necessária para se viver de arte no Brasil contemporâneo.



“Vitória” é uma resposta direta às angústias, medos e ódios de uma geração que luta diariamente para conquistar o mínimo: o teto próprio, um salário digno e o direito de tentar outra vez. Para ilustrar esse sentimento de resiliência coletiva, o compositor traça um paralelo com a maior paixão popular do Sul Global: o futebol. Em pleno clima de Copa do Mundo, Felipe Vaz evoca a necessidade do brasileiro de vivenciar seus medos, chorar, sentir raiva, mas insistir na busca por ganhar o mundo de novo após 24 anos de espera. No âmbito pessoal, o artista divide a autoria da faixa com seu melhor amigo de longa data, Noite Moderna, com quem dividia paredes em uma vila de kitnets na Glória durante um período de desemprego e subempregos na capital fluminense.



Musicalmente, o novo projeto marca uma virada radical na trajetória do artista, consolidando sua transição das melodias acústicas e do pop regional de seu disco anterior (Terra de Mulher Bonita, de 2022) para o universo do hip-hop e do "ritmo e poesia". Pela primeira vez na carreira, Vaz trabalha rimando mais do que cantando, utilizando o rap como ferramenta para detalhar sua diáspora da Baixada Fluminense rumo ao Centro do Rio de Janeiro. A sonoridade de “Vitória” e do vindouro álbum bebe diretamente da pulsação percussiva das ruas e das pistas de dança cariocas, promovendo o encontro entre o afrobeat nigeriano, os atabaques tradicionais de matrizes africanas e o funk carioca, aproximando a vanguarda eletrônica global das raízes dos subúrbios do Rio.



Natural de Duque de Caxias e hoje morador da Lapa, Felipe Vaz construiu uma sólida jornada independente na última década. Desde o debut homônimo (2018), ele vem se provando um cronista atento da pluralidade do Rio de Janeiro além dos cartões postais. Atualmente sustentando-se por meio de sua marca autoral em feiras de rua e no ambiente digital, o artista transpõe seus corres urbanos para o conceito do novo álbum.



Composto por 7 faixas em alusão à malandragem e às entidades das ruas, sob a forte identidade visual da cor vermelha do sangue e do asfalto, o projeto ATÉ ONDE MEUS PÉS ALCANÇAREM E MINHAS MÃOS PUDEREM TOCAR: nasce, acima de tudo, como uma autêntica declaração de sobrevivência e orgulho periférico.



“Vitória” está disponível em todas as plataformas de música digital.

Assista ao visualizer “Vitória”: https://youtu.be/zfEEKx_VND0



Ouça “Vitória”: https://onerpm.link/222193567417