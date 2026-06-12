Festa de Santo Antônio, em Caxias, movimenta e fortalece comércio local - Divulgação

Festa de Santo Antônio, em Caxias, movimenta e fortalece comércio localDivulgação

Publicado 12/06/2026 18:07

Duque de Caxias - Fé, tradição e oportunidade caminham juntas durante a Festa de Santo Antônio, em Duque de Caxias, que começou nesta quinta-feira (10) e segue até domingo (14). Uma das celebrações mais tradicionais da Baixada Fluminense reúne milhares de moradores e visitantes em uma programação marcada por atividades religiosas, atrações culturais e pelo aquecimento da economia local.



Realizada na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, no Centro de Duque de Caxias, a festividade promove um ambiente de confraternização e valorização da cultura popular. Mais uma vez, a Águas do Rio participa da iniciativa com uma estrutura especial de abastecimento, garantindo água tratada aos comerciantes que atuam no local. A ação contribui para que eles atendam o público com mais praticidade, segurança e organização ao longo dos quatro dias de programação.



Entre os empreendedores presentes está Kauã Costa, que participa da festa pelo quarto ano consecutivo. Para ele, a estrutura disponibilizada pela concessionária tem papel fundamental na rotina de trabalho e na experiência dos visitantes.

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“A disponibilidade de água facilitou muito o nosso dia a dia durante a festa. Conseguimos manter tudo organizado, limpo e funcionando da melhor forma possível. Isso ajuda até nas vendas, porque os clientes comem com os olhos. Quando veem um ambiente limpo e bem cuidado, se sentem mais confiantes para consumir os produtos”, destacou.



Além de preservar uma tradição que faz parte da história de Duque de Caxias, a Festa de Santo Antônio representa uma importante fonte de renda para centenas de pessoas. Barracas de alimentos, bebidas e produtos diversos movimentam a economia da cidade e criam oportunidades para quem encontra na celebração uma chance de ampliar os ganhos.



Para Samuel Augusto, diretor-executivo da Águas do Rio, apoiar iniciativas que integram a identidade dos municípios também faz parte do compromisso da concessionária do grupo Aegea com as regiões onde atua.



“A Festa de Santo Antônio é uma tradição que atravessa gerações e faz parte da história de Duque de Caxias. Além de seu valor cultural e religioso, ela fortalece o sentimento de pertencimento da comunidade. Contribuir para que essa celebração aconteça com mais estrutura e segurança reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento da região e com a qualidade de vida da população”, afirmou. “A disponibilidade de água facilitou muito o nosso dia a dia durante a festa. Conseguimos manter tudo organizado, limpo e funcionando da melhor forma possível. Isso ajuda até nas vendas, porque os clientes comem com os olhos. Quando veem um ambiente limpo e bem cuidado, se sentem mais confiantes para consumir os produtos”, destacou.Além de preservar uma tradição que faz parte da história de, a Festa de Santo Antônio representa uma importante fonte de renda para centenas de pessoas. Barracas de alimentos, bebidas e produtos diversos movimentam a economia da cidade e criam oportunidades para quem encontra na celebração uma chance de ampliar os ganhos.Para Samuel Augusto, diretor-executivo da Águas do Rio, apoiar iniciativas que integram a identidade dos municípios também faz parte do compromisso da concessionária do grupo Aegea com as regiões onde atua.“A Festa de Santo Antônio é uma tradição que atravessa gerações e faz parte da história de Duque de Caxias. Além de seu valor cultural e religioso, ela fortalece o sentimento de pertencimento da comunidade. Contribuir para que essa celebração aconteça com mais estrutura e segurança reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento da região e com a qualidade de vida da população”, afirmou.