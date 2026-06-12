Caxias Shopping promove sorteios no mês da Copa do Mundo - Divulgação

Caxias Shopping promove sorteios no mês da Copa do MundoDivulgação

Publicado 12/06/2026 18:44

Duque de Caxias - Os clientes cadastrados no Programa de Benefícios do Caxias Shopping têm motivos extras para aproveitar as compras neste mês. Até o dia 30 de junho, o empreendimento realiza duas ações especiais por meio do aplicativo oficial: o sorteio de uma Smart TV Samsung de 65 polegadas e uma campanha Compre e Ganhe que oferece um kit exclusivo de Copo Americano.

Para participar, basta baixar o aplicativo do Caxias Shopping, realizar o cadastro, enviar as notas fiscais das compras realizadas no empreendimento e ativar o benefício desejado. O Programa de Benefícios reúne vantagens exclusivas ao longo do ano, como sorteios, brindes e descontos especiais para os clientes.

Na campanha de junho, os participantes concorrem ao sorteio de uma Smart TV Samsung de 65 polegadas. A quantidade de números da sorte varia de acordo com a categoria do cliente no programa: Categoria 1 recebe um número da sorte, Categoria 2 recebe cinco números da sorte e Categoria 3 recebe dez números da sorte.

Além disso, os clientes também podem participar da campanha Compre e Ganhe e resgatar um kit exclusivo de Copo Americano, mediante disponibilidade de estoque. Para garantir o brinde, é necessário atingir o valor mínimo em compras correspondente à categoria no Programa de Benefícios: R$ 300 para a Categoria 1, R$ 250 para a Categoria 2 e R$ 200 para a Categoria 3.

As duas ações são válidas até 30 de junho e reforçam o compromisso do Caxias Shopping em oferecer experiências e vantagens exclusivas para seus clientes.

Serviço

Programa de Benefícios – Caxias Shopping

Sorteio: Smart TV Samsung de 65 polegadas

Compre e Ganhe: Kit exclusivo de Copo Americano

Período: até 30 de junho

Participação: pelo aplicativo do Caxias Shopping, mediante cadastro das notas fiscais e ativação dos benefícios.