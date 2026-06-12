Vereadores de Caxias pautam projeto que dispõe sobre Lei Orçamentária Anual - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Vereadores de Caxias pautam projeto que dispõe sobre Lei Orçamentária AnualArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 12/06/2026 18:40

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias realizou na quinta-feira (11) a 2ª Reunião Ordinária de junho. Os Vereadores aproveitaram o tempo regimental na tribuna para debaterem as ações desenvolvidas pelo Executivo na cidade. A inauguração de creches e outros equipamentos públicos ganharam destaque. Na plenária de ontem a mesa diretora também levou à 1ª discussão e votação o Projeto de Lei que incide sobre a LOA.

Saúde e Agentes de Endemia

Primeiro a subir à tribuna, o Vereador Serginho (PDT) fez um aceno a Secretaria Municipal da Saúde referente ao chamamento dos agentes municipais de combate às endemias que ainda não foram convocados para trabalhar. Cerca de 170 pessoas, segundo o parlamentar, estão no aguardo para iniciar as atividades no município, Serginho ressaltou a importância da função dos agentes, destacando que constantemente há surtos registrados no estado.

“A gente sabe que estamos vivendo um surto de Dengue e um combate a às endemias no geral. Os agentes são funcionários de estrema importância para o município e a gente sabe que temos uma demanda grande em Duque de Caxias, é importantíssimo que eles sejam convocados.”

A situação epidemiológica do município não aponta para um surto de Dengue no momento. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, há um declínio contínuo no número de casos, o que indica “estabilização” nos principais indicadores da doença causada pelo mosquito Aedes Aegypti.

Ações do Executivo, entregas ao município

Segundo a utilizar o seu momento de fala, o Vereador Marquinho Oi (União Brasil) discursou sobre os avanços avaliados por ele na região de sua vereança. Marquinho ressaltou como o Projeto Governo dos Bairros tem ajudado a população por onde passa.

“O Projeto Governo dos Bairros é um projeto de excelência, sim. Em cada bairro vai ter uma Clínica da Família para atender a população. Para comprovar, basta ir às comunidades. Na Mangueirinha haverá inauguração de Clínica da Família e os serviços de saúde por lá não deixam a desejar”.

O parlamentar seguiu pontuando as entregas à população nas áreas da saúde e educação. Na visão de Marquinho Oi, o Governo dos Bairros, que iniciou em Nova Campinas, tem atendido aos anseios de cada região.

Catiti (PDT) foi o terceiro parlamentar a subir à tribuna e, através do seu discurso, também pontuou as suas indicações e projetos que saíram do papel e que já são realidade nos distritos, “eu estou no meu 3º mandato, senhor presidente, e por diversas vezes, insistentemente, eu fazia as indicações, acordava, mas elas não saiam do papel. Agora, com apenas 17 meses do governo atual, nós iremos para a terceira indicação minha que sairá do papel. A Clínica da Família Bar dos Cavaleiros, no Engenho do Porto, está a pleno vapor”.

Após apontar outros equipamentos públicos entregues pela gestão municipal, o parlamentar estendeu um convite a todos os presentes referente a festa do padroeiro do município, Santo Antônio, que acontece nesta primeira quinzena de junho (dias 10, 11, 12, 13 e 14).

Eduardo Moreira (MDB), Líder de Governo na Câmara, foi o último a discursar e endossou as ações realizadas pela cidade, enfatizando o desempenho da gestão municipal nas entregas destinadas à população.

No segundo momento da Sessão Plenária, a mesa diretora levou à 1ª discussão e votação o Projeto de Lei que dispõe das diretrizes para a elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual). O projeto aprovado por unanimidade em plenário trata dos recursos arrecadados que serão distribuídos às áreas administradas pelo Executivo, como saúde, educação, mobilidade urbana, infraestrutura etc.

