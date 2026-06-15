Devotos de Santo Antônio tomaram ruas do Centro de Duque de Caxias - Divulgação

Devotos de Santo Antônio tomaram ruas do Centro de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 15/06/2026 21:42

Duque de Caxias - A tradicional Festa de Santo Antônio teve um momento especial de fé e devoção pelas ruas do Centro de Duque de Caxias. Centenas de fiéis participaram da missa na Catedral de Santo Antônio e, em seguida, acompanharam uma emocionante procissão em homenagem ao padroeiro da cidade.



Guiados pela imagem de Santo Antônio, os devotos percorreram o tradicional Calçadão de Duque de Caxias, fizeram uma breve parada no Colégio Santo Antônio, seguiram pela Avenida Manoel Teles e, em clima de oração e celebração, encerraram o trajeto no Teatro Municipal Raul Cortez.

Devotos de Santo Antônio tomaram ruas do Centro de Duque de Caxias Divulgação

Entre os participantes mais animados estava a moradora do Jardim Leal, Maria Miranda, que falou sobre a emoção de vivenciar mais uma homenagem ao santo:

“Estudei no Colégio Santo Antônio, fiz minha Primeira Comunhão e a catequese na Igreja Santo Antônio. Sempre participo das atividades em homenagem ao nosso intercessor. É um momento muito especial para mim.”



Já Ana Lúcia, moradora do Pantanal e integrante da Paróquia São João Paulo II, participou da procissão pela primeira vez. Emocionada, declarou:

“Está tudo muito lindo. Sempre participo das missas, mas esta é a primeira vez em que acompanho a procissão. Estou muito feliz por estar aqui.”

Devotos de Santo Antônio tomaram ruas do Centro de Duque de Caxias Divulgação

Após a procissão, a Festa de Santo Antônio continuou com comidas típicas, atrações musicais e brincadeiras para toda a família. O público também acompanhou a transmissão ao vivo do jogo entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo de 2026.