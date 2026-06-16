Prefeitura de Duque de Caxias já entregou 18 clínicas da família - Divulgação

Prefeitura de Duque de Caxias já entregou 18 clínicas da famíliaDivulgação

Publicado 16/06/2026 20:55

Duque de Caxias - A saúde está cada vez mais perto da população de Duque de Caxias. A administração do prefeito Netinho Reis segue investindo na ampliação e na modernização da Atenção Primária para garantir que os moradores tenham acesso a atendimento de qualidade próximo de suas residências.



A décima sétima unidade entregue foi a Clínica da Família Doutor Laureano, totalmente reformada para oferecer mais conforto, acessibilidade e qualidade no atendimento. A unidade conta com ambientes climatizados, consultórios médicos e odontológicos, sala de vacinação, sala de curativos e farmácia.



A Clínica da Família Doutor Laureano tem capacidade para atender cerca de 21 mil pessoas e contará com seis equipes de Saúde da Familia, que darão suporte aos moradores da região por meio de acompanhamento e de ações de promoção da saúde.

A décima oitava unidade entregue à população é a Clínica da Família da Mangueirinha, localizada no primeiro distrito. Os moradores da Mangueirinha e de bairros vizinhos agora contam com um espaço totalmente revitalizado para atendimento de saúde. A unidade possui ambientes climatizados e acessíveis, além de consultórios equipados para oferecer um atendimento mais humanizado e eficiente. A clínica conta com consultório odontológico completo, cinco consultórios médicos e de enfermagem, sala de procedimentos e farmácia abastecida.

Com estrutura moderna e funcional, a nova Clínica da Família da Mangueirinha foi planejada para proporcionar mais conforto tanto aos pacientes quanto aos profissionais de saúde. A unidade também dispõe de uma Academia da Saúde integrada, ampliando as ações de promoção da qualidade de vida da população.



A clínica atenderá mais de 10 mil moradores da região e contará com o apoio de três equipes de Saúde da Família, com trabalho integrado de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias e equipe de saúde bucal.

Com a entrega dessas duas unidades, Duque de Caxias alcança a marca de 18 Clínicas da Família entregues à população, fortalecendo a rede municipal de saúde e ampliando o acesso dos moradores a serviços de prevenção, de acompanhamento e de tratamento perto de casa.



Serviço:

Clínica da Família Doutor Laureano

Endereço: Endereço: Rua Suruí, nº 150.



Clínica da Família da Mangueirinha

Endereço: Rua da Mina, s/nº, bairro Periquito.