Prefeitura de Duque de Caxias investe em contenção de encostas - Divulgação

Prefeitura de Duque de Caxias investe em contenção de encostasDivulgação

Publicado 16/06/2026 20:48

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria de Obras e Agricultura, segue avançando com importantes obras de contenção de encostas no município. Investimentos que garantem a segurança, previnem riscos e que proporcionam mais tranquilidade na vida da população.



No Parque Guararapes, no 2°distrito, uma área que apresentava instabilidade no solo e que oferecia riscos aos moradores passou por um minucioso processo de recuperação e de contenção, fato que contribuiu para a preservação das moradias próximas à encosta. Além da estabilização da encosta, o local recebeu obras de revitalização do entorno, transformando-se em um novo complexo esportivo e de convivência.



Já no Parque Muísa, também no 2° distrito, a primeira etapa da obra foi concluída com a execução de 60 metros de muro de cortina atirantada, estrutura fundamental para a estabilização do terreno. Com o avanço dos trabalhos, a segunda fase da intervenção já foi iniciada.



No bairro Corte 8, no 1°distrito, as obras de contenção estão em fase final de execução. A intervenção garantirá mais segurança para os moradores da região, reduzindo os riscos provocados por deslizamentos.

Outro exemplo dos investimentos realizados pela prefeitura é a obra de contenção no bairro Pantanal, no 2° distrito. Já concluída, a intervenção mudou a realidade da região, garantindo mais segurança para os moradores e demonstrando a importância das obras preventivas para a proteção da população.



As ações integram um conjunto de investimentos da Prefeitura de Duque de Caxias voltados à prevenção de desastres e à proteção das famílias, construindo uma cidade mais segura, resiliente e preparada para enfrentar os desafios causados por eventos climáticos.