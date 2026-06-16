Pequenas indústrias da Baixada terão acesso gratuito a programas obrigatórios de saúde - Divulgação

Pequenas indústrias da Baixada terão acesso gratuito a programas obrigatórios de saúde Divulgação

Publicado 16/06/2026 21:27

Duque de Caxias - Pequenas indústrias da Baixada Fluminense terão acesso gratuito a programas obrigatórios de saúde e segurança do trabalho por meio do Saúde para Pequena Indústria, da Firjan SESI. Apresentada durante reunião do Conselho Regional Firjan Caxias, a iniciativa é voltada para empresas com até 99 empregados associadas aos sindicatos filiados à federação.

Durante a apresentação, a especialista de Negócios da Firjan SESI, Priscilla Belchior, explicou que a proposta foi criada para ampliar o acesso das pequenas indústrias a serviços de saúde ocupacional e segurança do trabalho.

“O objetivo é expandir o acesso à saúde e segurança, visando essa linha da conformidade, trazendo apoio às obrigatoriedades normativas e à proteção dos trabalhadores, contribuindo para a produtividade e competitividade dessas indústrias”, destacou.

Lançado no Dia da Indústria, o Saúde para Pequena Indústria integra um conjunto de ações da Firjan voltadas ao fortalecimento da competitividade da indústria fluminense e à ampliação do acesso das pequenas empresas a serviços especializados.

Serviços oferecidos gratuitamente

Entre os serviços disponibilizados estão o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), ambos exigidos pela legislação trabalhista.

A iniciativa também contempla consulta ocupacional para emissão do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), acesso à Plataforma Digital S+, com autosserviço para mensageria ao Portal eSocial e agendamento de consultas ocupacionais, além do InfoSESI, painel voltado à gestão de indicadores de saúde dos trabalhadores.

Podem aderir empresas estabelecidas no estado do Rio de Janeiro, com até 99 empregados vinculados ao CNPJ e associadas aos sindicatos filiados à Firjan.

As adesões permanecem abertas até 31 de agosto.