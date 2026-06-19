Enel Rio promove troca de lâmpadas em Duque de Caxias - Divulgação

Enel Rio promove troca de lâmpadas em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 19/06/2026 17:53

Duque de Caxias - Na próxima semana, a Enel Distribuição Rio levará seu estande de consumo consciente para Duque de Caxias (27/6). Além de palestras sobre economia e eficiência energética, a distribuidora realizará troca de lâmpadas incandescentes por modelos LED, que são mais econômicas e duradouras.

O projeto oferece atividades e palestras sobre o consumo eficiente de energia elétrica nas residências, com orientações sobre o uso de aparelhos eletrônicos, segurança e como evitar o desperdício.

Troca de lâmpadas

Os clientes dos cinco municípios poderão realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.

SERVIÇO

Consumo Consciente e Troca de Lâmpadas

Duque de Caxias

Sábado (27), das 9h às 12h

Ação Social Procon - Avenida 31 de Março, s/nº - Parque Paulista