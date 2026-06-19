Enel Rio promove troca de lâmpadas em Duque de CaxiasDivulgação
Enel Rio promove troca de lâmpadas em Duque de Caxias
Confira a programação
Caxias lança editais para cultura com valor de mais de R$ 5 mi
Investimento será destinado para cinema, montagem de espetáculos, entre outros
Duque de Caxias recebe presidente do Cremerj
Evento tratou sobre atendimento humanizado na rede pública
Secretaria de Cultura de Caxias vai inaugurar cinema com programação gratuita
Objetivo é garantir o acesso dos estudantes da rede pública de ensino às salas de cinema
Vereadores de Caxias debatem sobre segurança e empreendedorismo
Ações para coibir assaltos e o incentivo ao empreendedorismo das famílias ganharam destaque
Pequenas indústrias da Baixada terão acesso gratuito a programas obrigatórios de saúde
Iniciativa da Firjan SESI oferece gratuitamente programas obrigatórios de saúde ocupacional e gestão de riscos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.