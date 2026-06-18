Secretaria de Cultura de Caxias vai inaugurar cinema com programação gratuita - Divulgação

Secretaria de Cultura de Caxias vai inaugurar cinema com programação gratuitaDivulgação

Publicado 18/06/2026 21:05

Duque de Caxias - Na Baixada Fluminense, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está reativando um antigo cinema que permaneceu fechado durante onze anos. As duas salas de cinema do Cine Escola Duque de Caxias serão abertas, no próximo dia 30/06, às 15h, graças a uma parceria entre a Prefeitura e o grupo que administra o Shopping Unigranrio, centro comercial onde fica o novo equipamento, para exibição de filmes gratuitos voltados para os estudantes da rede pública de ensino.

Fechado por mais de uma década, o cinema sempre foi uma referência em espaço cultural na cidade. Por isso, a reabertura está sendo muito aguardada.

“Quando assumimos a Secretaria, uma das primeiras medidas que nós tomamos foi trabalhar para viabilizar esta parceria e a reabertura do cinema. O prefeito Netinho Reis foi um grande incentivador deste projeto e nos deu carta branca para fazer o que fosse necessário. Agora, o cinema vai ser aberto e poderemos receber os alunos da rede pública de ensino com sessões gratuitas. Vamos oferecer cultura para todos!”, contou o secretário de Cultura e Turismo, Aroldo Brito.

Ultrapassadas as etapas burocráticas, o cinema passa a contar com um sistema climatizado, projetor de alta resolução, caixas acústicas e ambiente confortável. Isso foi possível porque o espaço passou por uma grande reforma estrutural que garantiu a revisão elétrica e hidráulica, pintura, troca do piso, reforma das cadeiras da plateia, troca de forro, construção de um praticável para que o espaço funcione como cine/teatro, melhorias nos banheiros, impermeabilização da laje, troca de luminárias e outros equipamentos.



Somadas, as duas salas têm capacidade para receber mais de 300 pessoas. Uma sala tem 190 poltronas e, a outra, 120. Os primeiros convidados a curtirem o novo equipamento público serão os alunos da rede municipal de ensino da cidade. A programação para o dia da inauguração vai contar com filmes e animações voltadas para o púlico infanto-juvenil. O Cine Escola Duque de Caxias fica na Rua Professor José de Souza Herdy, no Shopping Unigranrio, no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto, em Duque de Caxias.



SERVIÇO:

Inauguração do Cine Escola Duque de Caxias

Endereço: Rua Professor José de Souza Herdy (Shopping Unigranrio), Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias

Data: 30/06/2026 (3ª feira)

Horário: 15h