Caxias lança editais para cultura com valor de mais de R$ 5 mi - Divulgação

Caxias lança editais para cultura com valor de mais de R$ 5 miDivulgação

Publicado 19/06/2026 17:44

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC) lançou, na sede da Guarda Municipal, com a presença do prefeito Netinho Reis, três dos dez editais da Política Nacional Aldir Blanc Ciclo 2 (PNAB 2), previstos para serem lançados nos próximos meses. O valor total investido será de R$5.078.081,42, que serão destinados à mostra de cinema, à montagem de espetáculo, ao grafite, à capoeira, à feira literária, a festivais, à capacitação profissional entre outras áreas culturais.

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, Aroldo Brito, o investimento marcará um novo momento na cidade.

"Estamos muito animados e confiantes de que Duque de Caxias vai viver um novo tempo. A cultura da nossa cidade nunca teve tantos investimentos. O apoio do prefeito Netinho Reis tem sido fundamental na construção deste legado cultural. Através dos editais, certamente teremos grandes projetos feitos pelos fazedores de cultura da nossa cidade, fortalecendo a identidade e a memória cultural do nosso povo".



Os editais, que já estão disponíveis para consultas no site da Secretaria, por meio deste endereço: https://smct.duquedecaxias.rj.gov.br/noticias/pnab-segundo-ciclo/ , são de Festivais, Premiação e Feira Literária. Juntos, somam o montante de R$1.167.081,42.



As inscrições dos três editais abrem no dia 19 de junho, a partir das 10h, pelo Sistema da SMCT/DC. Atentem-se ao período de inscrição de cada um deles, já que o Edital de Feira Literária vai até as 16h, do dia 26 de junho; o Edital de Festivais termina às 16h, do dia 3 de julho; já para o Edital de Premiação, o prazo é ainda maior: até as 16h, do dia 17 de julho.



A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo disponibiliza ainda aos agentes culturais que não possuem acesso à internet e/ou a computadores os equipamentos para a realização das inscrições nos seguintes polos: Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, localizada na Praça do Pacificador, s/nª no Centro de Duque de Caxias; e Biblioteca Pública de Xerém Ferreira Gullar, localizada na Praça Engenheiro Leão de Moura, s/nª, em Xerém, no 4ª distrito. Os locais funcionarão de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, sendo que não haverá funcionamento no último dia de inscrição de cada Edital.



Este marca o segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc no município da Baixada Fluminense. No primeiro edital, o valor investido na cultura da cidade foi de R$4.953.524,08, o que possibilitou a realização de eventos literários; apresentações musicais; produções audiovisuais; e eventos de cultura negra, gastronomia e artesanato.



Assim como foi feito na PNAB 1, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo também realizou, no Ciclo 2, consultas públicas e reuniões ampliadas para entender as demandas e as principais necessidades dos agentes culturais da cidade. A medida visa estimular a maior participação da população e, dessa forma, descentralizar os recursos para que cheguem aos quatro cantos do município.