Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias - Divulgação

Teatro Raul Cortez, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 22/06/2026 21:42

Duque de Caxias - O Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias, preparou para esta semana uma programação repleta de dança e arte. Entre as atrações estão a Gala de 20 anos da Escola de Dança Adriana Miranda e o retorno do sucesso k-pop “Jovens Guerreiras”. Confira todos os detalhes.

A Gala de 20 Anos da Escola de Dança Adriana Miranda vai celebrar duas décadas de puro talento caxiense no maior palco da cidade, o Raul Cortez, que superou as expectativas em maio e ultrapassou 4 mil espectadores.

Dirigida pela bailarina e coreógrafa que dá nome à escola, a Gala vai relembrar momentos importantes da trajetória do grupo, o que inclui espetáculos, projetos e ações realizadas ao longo de duas décadas. O evento acontecerá na sexta-feira (26), a partir das 19h. Os ingressos estão nas últimas unidades, custam R$ 35, e todo mundo paga meia.

Após grande sucesso em janeiro e em março, “Jovens Guerreiras No Teatro"" volta ao Teatro Raul Cortez no sábado (27), a partir das 15h. É uma ótima oportunidade para quem não conseguiu ingresso nas edições anteriores e para quem quer bis.

O espetáculo infantil traz aos palcos belas cantoras que dominam a arte da luta. Elas batalham pela paz, dançando ao estilo do gênero musical coreano k-pop. As Jovens Guerreiras darão suas vidas, se preciso, na defesa da preservação do amor na Terra.

O show tem coreografias, efeitos visuais, músicas, humor, interação e aventura, tudo feito cuidadosamente para toda a família. Os ingressos estão nas últimas unidades e custam a partir de R$ 30,00.

Acesse a Bilheteria Digital do Teatro Raul Cortez neste link: (https://linktr.ee/teatroraulcortez_) para comprar suas entradas. O teatro está localizado na Praça do Pacificador, s/n, Centro - Duque de Caxias.