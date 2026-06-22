Teatro Raul Cortez, em Duque de CaxiasDivulgação
Confira programação da semana no Teatro Raul Cortez, em Caxias
Haverá muita dança com baile de gaga e K-Pop
Duque de Caxias - O Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias, preparou para esta semana uma programação repleta de dança e arte. Entre as atrações estão a Gala de 20 anos da Escola de Dança Adriana Miranda e o retorno do sucesso k-pop “Jovens Guerreiras”. Confira todos os detalhes.
A Gala de 20 Anos da Escola de Dança Adriana Miranda vai celebrar duas décadas de puro talento caxiense no maior palco da cidade, o Raul Cortez, que superou as expectativas em maio e ultrapassou 4 mil espectadores.
Dirigida pela bailarina e coreógrafa que dá nome à escola, a Gala vai relembrar momentos importantes da trajetória do grupo, o que inclui espetáculos, projetos e ações realizadas ao longo de duas décadas. O evento acontecerá na sexta-feira (26), a partir das 19h. Os ingressos estão nas últimas unidades, custam R$ 35, e todo mundo paga meia.
Após grande sucesso em janeiro e em março, “Jovens Guerreiras No Teatro"" volta ao Teatro Raul Cortez no sábado (27), a partir das 15h. É uma ótima oportunidade para quem não conseguiu ingresso nas edições anteriores e para quem quer bis.
O espetáculo infantil traz aos palcos belas cantoras que dominam a arte da luta. Elas batalham pela paz, dançando ao estilo do gênero musical coreano k-pop. As Jovens Guerreiras darão suas vidas, se preciso, na defesa da preservação do amor na Terra.
O show tem coreografias, efeitos visuais, músicas, humor, interação e aventura, tudo feito cuidadosamente para toda a família. Os ingressos estão nas últimas unidades e custam a partir de R$ 30,00.
Acesse a Bilheteria Digital do Teatro Raul Cortez neste link: (https://linktr.ee/teatroraulcortez_) para comprar suas entradas. O teatro está localizado na Praça do Pacificador, s/n, Centro - Duque de Caxias.
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