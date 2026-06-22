Doação de agasalhos - Imagem ilustrativa

Doação de agasalhos Imagem ilustrativa

Publicado 22/06/2026 21:37

Duque de Caxias - Com a chegada das baixas temperaturas, a solidariedade torna-se uma importante aliada para proteger quem enfrenta o inverno em situação de vulnerabilidade. Pensando nisso, a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), promove a Campanha do Agasalho 2026, convidando toda a população a participar com a doação de roupas de frio, cobertores e calçados em bom estado.

A iniciativa reforça que um simples gesto pode transformar o frio em esperança. Casacos, blusas, jaquetas, roupas de lã, calças, toucas, meias, luvas, cachecóis, cobertores, mantas, edredons e calçados fechados estão entre os itens que podem ser doados.

Para garantir que as peças cheguem, em boas condições, às pessoas atendidas, é importante que as roupas estejam limpas e prontas para uso. Os calçados devem estar em bom estado, com cadarços, quando necessário, e zíperes funcionando. Meias e luvas devem ser entregues em pares completos.

As doações podem ser entregues, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nos seguintes pontos de arrecadação:

* *SMASDH* – Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1.618;

* *CRAS Figueira* – Rodovia Washington Luiz, s/n;

* *CRAS Jardim Gramacho* – Avenida Pistoia, s/n;

* *CRAS e CREAS Centenário* – Rua Manoel Vieira, s/n.

A Campanha do Agasalho 2026 reforça a importância da participação da comunidade para garantir mais conforto e dignidade às pessoas que enfrentam o inverno em situação de vulnerabilidade social.