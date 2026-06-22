Prefeitura de Duque de Caxias entrega novo espaço de laser

Prefeitura de Duque de Caxias entrega novo espaço de laserDivulgação
A praça, que já era um importante ponto de encontro dos moradores, passou por uma ampla reforma e agora conta com paisagismo, iluminação em led, campo de grama sintética com alambrado, playground, área para caminhada, academia da terceira idade, área de convivência, bancos, mesas e rampas de acessibilidade, proporcionando mais conforto e segurança para os frequentadores.
“Seguimos trabalhando e avançando com as entregas em toda a cidade. Cada novo espaço revitalizado representa mais qualidade de vida, mais incentivo à prática esportiva, mais lazer e, principalmente, mais oportunidades de convivência para as famílias caxienses”, afirmou.
Por meio da Secretaria Municipal de Obras e Agricultura, a prefeitura vem realizando revitalização de espaços públicos nos quatro distritos do município, transformando esses locais em áreas de convivência com ambientes mais seguros, acolhedores e funcionais. Após concluir as obras, a Secretaria de Esportes e Lazer desenvolve ações de incentivo à prática esportiva, promovendo saúde, inclusão social e bem-estar para todas as idades.
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