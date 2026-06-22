Caxias lança 'Agente Mais Perto' e leva saúde ao Parque das Missões - Reprodução

Caxias lança 'Agente Mais Perto' e leva saúde ao Parque das MissõesReprodução

Publicado 22/06/2026 21:21

Duque de Caxias - A Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ) de Duque de Caxias lança a ação “Agente Mais Perto”, iniciativa que tem como objetivo fortalecer a presença dos serviços voltados para a vigilância ambiental, vetores e zoonoses junto à população. A primeira ação acontecerá no bairro Parque das Missões, no próximo dia 23 de junho (terça-feira), das 9h às 14h, na Rua 19 - ao lado da Escola Municipal Bilíngue Itamar Franco.

O projeto busca ampliar o atendimento direcionado nas comunidades, facilitando o acesso dos moradores a diversos serviços oferecidos pelo município. A iniciativa integra o trabalho dos agentes de combate às endemias e dos agentes comunitários de saúde, promovendo ações conjuntas voltadas à prevenção de doenças e à promoção da saúde. Durante as atividades, serão realizadas visitas domiciliares para acompanhamento dos moradores, orientações preventivas, encaminhamentos para serviços de saúde e ações educativas de combate à dengue.

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) também atuarão no monitoramento das famílias cadastradas no território, fazendo atualização e realização de cadastros, identificação de gestantes, crianças, idosos e pessoas com condições crônicas que necessitem de acompanhamento, além de orientar a população sobre o acesso aos serviços da Atenção Primária à Saúde e às ações de prevenção e promoção da saúde.

Entre os serviços oferecidos estarão ações de combate e de controle de roedores e caramujos, vacinação antirrábica para cães e gatos, circulação de carros fumacê e motos pulverizadoras, atendimento e acompanhamento de casos de acumuladores, distribuição de telas de proteção para caixas d’água e apresentações de teatro educativo com foco na conscientização sobre saúde pública e prevenção de doenças.

A proposta é aproximar ainda mais os serviços públicos da população, levando informação, acolhimento e atendimento diretamente às comunidades, fortalecendo as ações de prevenção e de promoção da qualidade de vida dos moradores.