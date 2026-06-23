Fundec oferece aulão gratuito para o ENEM - Divulgação

Fundec oferece aulão gratuito para o ENEMDivulgação

Publicado 23/06/2026 21:11

Duque de Caxias - A Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec) realizará, no próximo dia 26 de junho, um preparatório gratuito focado na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O evento ocorrerá das 13h às 17h, no auditório da Faculdade Estácio de Sá, localizada na Rua Major Correia de Melo, 86, no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto.



O "Aulão" será comandado pelo professor Bruninho, que revisará os conteúdos mais recorrentes da área, com os objetivos de fortalecer a preparação e de intensificar o ritmo de estudos dos candidatos na reta final para o exame. Diante da alta demanda por vagas em cursos superiores, a iniciativa visa democratizar o acesso a conteúdos de qualidade e fornecer ferramentas competitivas para os estudantes da região.



Para garantir a participação, os interessados devem realizar a inscrição previamente. As vagas são limitadas, e o cadastro deve ser feito por meio do link disponível na biografia do perfil oficial da Fundec no Instagram (@fundec25).



A presidente da Fundec, professora Roseli Duarte, destacou o compromisso da instituição com a continuidade dos estudos da juventude duque-caxiense.

"Sabemos o quanto o Enem é decisivo e, por isso, a Fundec assume o compromisso de caminhar lado a lado com esses jovens, oferecendo o suporte necessário para que alcancem o ensino superior. Este aulão foi planejado para dar o impulso que faltava nos estudos e mostrar que acreditamos no potencial de cada um. O futuro acadêmico da nossa juventude é a nossa prioridade, e estamos de portas abertas para ajudá-los a vencer essa etapa", afirmou.