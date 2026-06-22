Parceria leva alta perfomance para jovens atletas de Xerém - Leonardo Brasil/Divulgação

Parceria leva alta perfomance para jovens atletas de XerémLeonardo Brasil/Divulgação

Publicado 22/06/2026 21:54

Duque de Caxias - No futebol de base, o caminho até o profissionalismo é feito de detalhes. Muitas vezes, o obstáculo para um jovem talento não está nos pés, mas na saúde básica. Ciente dessa realidade, a Orthopride, uma das maiores redes de ortodontia do país, consolidou uma atuação estratégica em Xerém. A marca não apenas patrocina o Fluminense, mas assume a responsabilidade direta pelo sorriso e pela saúde dos Moleques de Xerém e das Meninas e Guerreiras do Fluminense.

A iniciativa carrega um forte pilar social. Para muitos atletas que chegam às categorias de base, o acesso a tratamentos odontológicos especializados ainda é uma barreira. Em Xerém, a clínica montada dentro do Centro de Treinamento quebra esse ciclo, oferecendo desde limpezas preventivas até tratamentos ortodônticos complexos que esses jovens dificilmente teriam acesso de forma contínua antes de ingressarem no clube.

A medicina esportiva moderna é categórica. Infecções bucais podem evoluir para processos inflamatórios que atingem a corrente sanguínea, aumentando drasticamente o risco de lesões musculares e retardando a recuperação física. O suporte odontológico aos atletas em Xerém é feito com base nas especificidades da Odontologia do Esporte, especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia, que possui protocolos preventivos, de reabilitação e instrumentações que focam na performance esportiva.

"Cuidar do sorriso em Xerém é, acima de tudo, cuidar da performance. Muitos desses jovens não tinham o hábito ou a condição de manter um acompanhamento regular. Quando levamos essa estrutura para dentro do CT, estamos investindo na dignidade desse atleta e garantindo que o seu desenvolvimento físico não seja interrompido por problemas evitáveis", explica Alexandre Soares, fundador e CEO da Orthopride.

Desde o início da cooperação, em 2021, a estrutura montada pela Orthopride já transformou o cotidiano do clube. Até o momento, foram realizados mais de 5 mil atendimentos com atletas das categorias de base masculina e 700 procedimentos com a equipe feminina profissional e de base, acompanhamento que inclui avaliações preventivas, ortodontia corretiva e estética funcional.

Para o Fluminense, a presença da marca em Xerém valida o conceito de formação integral do atleta. O objetivo é entregar ao futebol profissional não apenas jogadores preparados taticamente, mas cidadãos com a saúde plena e sorrisos que estampem a confiança necessária para os grandes palcos.

“Nosso objetivo é que a saúde bucal seja um trampolim, e nunca um limitante. Ver um jovem atleta de Xerém recebendo o mesmo padrão de atendimento que oferecemos em nossas mais de 200 unidades é o que dá sentido ao nosso propósito no esporte”, conclui Soares.