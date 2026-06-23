Confira programação da 21ª Conferência Municipal de Saúde de Caxias - Reprodução

Confira programação da 21ª Conferência Municipal de Saúde de CaxiasReprodução

Publicado 23/06/2026 21:16

Duque de Caxias - Tratando do tema central “Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil”, Duque de Caxias recebe, nos dias 26 e 27 de junho, a sua 21ª Conferência Municipal de Saúde, na sede do SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), na sede do SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), localizado na Estrada Boitatá, n.º 449, Chácaras Arcampo-DC.



As inscrições foram realizadas entre os dias 5 e 19 de junho, e todas as vagas foram preenchidas, limitadas a 144 pessoas delegadas, sendo 72 vagas para o Segmento de Usuários, 36 vagas para o Segmento de Profissionais de Saúde e 36 vagas para o Segmento de Gestores e Prestadores de Serviços. A organização informa que os inscritos que estão na fila de espera para desistências terão a oportunidade de, no dia 26 de junho, no local do evento, ocupar a vaga daqueles ausentes no credenciamento, respeitando o prazo previsto pelo regimento ou a existência de vagas remanescentes, no período compreendido entre 11h e 12h (observado o limite de vagas destinado a cada segmento).



A Conferência Municipal de Saúde tem como objetivo reunir representantes de diversos grupos da sociedade, como gestores municipais, profissionais da saúde e população usuária dos serviços de saúde do município. Para os dois dias do encontro, estão programadas pautas importantes da saúde pública, abordando a saúde como direito, a consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), o financiamento adequado e suficiente para o SUS, além das ações que buscam garantir a existência do sistema de saúde e o fácil acesso da população a esse sistema. Também serão eleitos os delegados que representarão o município na etapa estadual da Conferência de Saúde.

Vale a pena destacar que, em 2026, o Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias (COMSADC) completa 35 anos de existência, criado por intermédio da Lei Municipal nº 1.068/91, sendo alterada no ano de 2015 pela Lei Municipal nº 2.716/2015.



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

21ª Conferência Municipal de Saúde de Duque de Caxias, nos dias 26 e 27 de junho de 2026 – das 8h às 17h





• PRIMEIRO DIA – 26 DE JUNHO

8h - 10h30: Credenciamento das pessoas inscritas on-line;

11h - 12h: Inscrição presencial e Credenciamento das pessoas inscritas presencialmente (SE HOUVER SOBRA DE VAGAS);

8h30 - 10h30: Café da manhã;

9h - 10h: Cerimônia de Abertura / Hino Nacional / Breve histórico sobre os 35 anos de existência do Conselho Municipal de Saúde / Homenagem (em memória) à Srª. Maria José dos Santos Peixoto (Zezé) do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (COREN-RJ);

10h – 10h30: Votação do Regulamento Interno da 21ª Conferência Municipal de Saúde de Duque de Caxias;

10h30 - 11h30: Palestra Tema Central: Saúde, Democracia, Soberania e SUS: Cuidar do Povo é Cuidar do Brasil;

Palestrante: Lise Barros Ferreira

Mediadora: Maria da Glória Ferreira dos Santos;

11h30 - 12h30: Palestra Eixo I – Democracia, saúde como direito e soberania nacional

Palestrante: Pastor Claudio de Oliveira Ribeiro

Mediadora: Oliceá da Silva Soares;

12h30 - 13h30: Intervalo para o Almoço - No retorno do almoço, as Pessoas Delegadas devem assinar lista de presença;

13h30 - 14h30: Palestra Eixo II – Financiamento adequado e suficiente para o SUS, com base na justiça tributária e na sustentabilidade fiscal e social

Palestrante: Solange Gonçalves Belchior

Mediador: Pedro Davi de Oliveira Silva;

14h30 - 15h30: Palestra Eixo III – Os desafios para o SUS na agenda nacional da defesa da vida e da saúde: emergências climáticas e justiça socioambiental

Palestrante: Sebastião Bernardino

Mediadora: Maria da Gloria Ferreira dos Santos;

15h30 - 15h45: INTERVALO;

15h45 - 16h45: Palestra Eixo IV – Modelo de Atenção e gestão, territórios integrados e cuidado integral

Palestrante: Silvana de Souza Muniz

Mediador: Marcia dos Santos Carvalho;

16h45 - 17h: Encerramento - Na saída do evento, as Pessoas Delegadas devem assinar lista de presença.



SEGUNDO DIA – 27 DE JUNHO

8h - 10h30: Assinatura Lista de Presença;

9h - 12h30: Grupo de Trabalho - Eixo I – Democracia, saúde como direito e soberania nacional

Facilitadora do Grupo de Trabalho: Oliceá da Silva Soares;



Grupo de Trabalho - Eixo II – Financiamento adequado e suficiente para o SUS, com base na justiça tributária e na sustentabilidade fiscal e social

Facilitador do Grupo de Trabalho: Pedro Davi de Oliveira Silva;

Grupo de Trabalho - Eixo III – Os desafios para o SUS na agenda nacional da defesa da vida e da saúde: emergências climáticas e justiça socioambiental

Facilitadora do Grupo de Trabalho: Maria da Glória Ferreira dos Santos;

Grupo de Trabalho - Eixo IV – Modelo de Atenção e gestão, territórios integrados e cuidado integral

Facilitadora do Grupo de Trabalho: Marcia dos Santos Carvalho;

12h30 - 13h30: Intervalo para o Almoço - No retorno do almoço as Pessoas Delegadas devem assinar lista de presença;

13h30 - 14h: Apresentação Cultural - Grupo de Dança do Projeto Luar;

14h - 15h30: Plenária Final - Votação/Referendo das propostas dos Grupo de Trabalho dos Eixos I, II, III e IV;

15h30 - 15h45: Apresentação e votação das Moções e Intervalo;

15h45 - 16h45: Eleição das Pessoas Delegadas para a 10ª Conferência Estadual de Saúde do Rio de Janeiro;

16h45 - 17h: Considerações finais e encerramento (Na saída do evento, as Pessoas Delegadas devem assinar lista de presença).



Mais informações sobre a 21ª Conferência podem ser encontradas no sítio eletrônico da PMDC e nos canais digitais do COMSADC: https://comsadcsms.blogspot.com e no link de inscrição: https://21conferenciadesaudeduquedecaxias.netlify.app

* Leia a íntegra do Regimento Interno da 21ª Conferência Municipal de Saúde de Duque de Caxias, acessando o link do documento em PDF:

https://drive.google.com/file/d/1Q1FflI-e5nTfM-dV7ZrdMuhUW-DWvhpr/view? usp=drive_link



SERVIÇO:

21ª Conferência Municipal de Saúde de Duque de Caxias

Tema Central: “Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil”.

Data: 26 e 27 de junho de 2026;

Local: SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), localizado na Estrada Boitatá, n.º 449, Chácaras Arcampo-DC.