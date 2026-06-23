Hospital Infantil de Parada Angélica, em Caxias, completa quatro anos - Divulgação

Hospital Infantil de Parada Angélica, em Caxias, completa quatro anosDivulgação

Publicado 23/06/2026 21:22

Duque de Caxias - Há quatro anos, no dia 18 de junho de 2022, a Prefeitura de Duque de Caxias entregava à população do terceiro distrito o Hospital Municipal Infantil Padre Guilherme (HMIPG), localizado no bairro de Parada Angélica. Os números expressivos alcançados nesse período reforçam a importância do hospital no atendimento aos bebês e às crianças de toda região.



Para marcar a data, direção e colaboradores promoveram um evento comemorativo que contou com a presença da secretária municipal de Saúde, Dra. Célia Serrano, de autoridades municipais, pacientes e acompanhantes.



Desde sua fundação, o hospital municipal realizou mais de 162 mil atendimentos de emergência; mais de 27 mil consultas em diversas especialidades; mais de 3 mil internações, além da realização de mais de 33.800 exames de Raios-X.

O Hospital Infantil de Parada Angélica funciona, em plantão 24 horas, de portas abertas e livre demanda, atendendo pacientes até a idade de 13 anos, 11 meses e 29 dias. A unidade pediátrica foi inaugurada com o objetivo de ampliar os serviços já oferecidos a esse público no município, por intermédio do Hospital Infantil Ismélia da Silveira, da UPA Pediátrica Walter Garcia e Unidades Pré-Hospitalares (UPH).

Hospital Infantil de Parada Angélica, em Caxias, completa quatro anos Divulgação



O hospital conta com um total de 29 leitos, divididos entre enfermaria, isolamento e sala de estabilização. O serviço ambulatorial acontece por meio de marcação de consultas, que são feitas mensalmente, oferecendo atendimentos nas especialidades de Puericultura, Alergologia, Neuropediatria, Infectologia e Psiquiatria. O hospital conta com um total de 29 leitos, divididos entre enfermaria, isolamento e sala de estabilização. O serviço ambulatorial acontece por meio de marcação de consultas, que são feitas mensalmente, oferecendo atendimentos nas especialidades de Puericultura, Alergologia, Neuropediatria, Infectologia e Psiquiatria.

A diretora do HMIPG, Dra. Letícia Barradas, destacou o trabalho desenvolvido com o apoio da secretaria de saúde e de funcionários da unidade, ampliando os serviços pediátricos já oferecidos no município.

“Ao longo destes 4 anos, a equipe do HMIPG tem-se dedicado a acolher e a atender, com carinho, respeito e compromisso, cada pequeno paciente e sua família, que busca assistência em nossa unidade. Trabalhamos diariamente para oferecer um atendimento humanizado, qualificado e voltado às necessidades do nosso público, cientes da importância do nosso papel na promoção da saúde no município, especialmente para a população do terceiro distrito”, declarou a diretora do Hospital Infantil.

O Hospital Infantil Padre Guilherme está localizado na Rua Evaristo de Morais, n. 301, Parada Angélica - Duque de Caxias.