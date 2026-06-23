Caxias participa de Encontro Nacional da Assistência Social - Divulgação

Caxias participa de Encontro Nacional da Assistência SocialDivulgação

Publicado 23/06/2026 21:29

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias marcou presença no XXVI Encontro Nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (CONGEMAS), no Centro de Convenções de Fortaleza, no Ceará.

Com o tema O SUAS na perspectiva municipalista: avanços, desafios e sua função na consolidação da proteção social brasileira, o encontro reuniu gestores, técnicos e especialistas de todo o país para debater o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com objetivo de buscar estratégias voltadas ao aprimoramento das políticas públicas de assistência social.

Durante os quatro dias de programação, a equipe de Duque de Caxias acompanhou conferências, painéis temáticos e oficinas que abordaram assuntos estratégicos para a gestão municipal, como inovação e uso da inteligência artificial no SUAS, vigilância socioassistencial, fortalecimento do Cadastro Único, proteção à primeira infância, segurança alimentar, políticas de cuidado, trabalho social com famílias, população em situação de rua, migração, fortalecimento dos conselhos de assistência social e gestão interfederativa.

A participação no evento reforça o compromisso da Secretaria em investir na qualificação técnica de seus profissionais, acompanhar as discussões nacionais sobre a política de assistência social e incorporar boas práticas que contribuam para a melhoria dos serviços oferecidos à população de Duque de Caxias.

O Encontro Nacional do CONGEMAS é considerado um dos principais espaços de diálogo e construção coletiva da assistência social brasileira, reunindo representantes dos municípios para discutir os desafios e perspectivas do SUAS, fortalecendo a gestão pública e a garantia de direitos para a população.