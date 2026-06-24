Vereadores de Caxias aprovam projetos e avançam em pautas - Victor Hugo/ Art Vídeo/Divulgação

Vereadores de Caxias aprovam projetos e avançam em pautasVictor Hugo/ Art Vídeo/Divulgação

Publicado 24/06/2026 20:24

Duque de Caxias - Dois projetos de lei foram aprovados por unanimidade na sessão plenária do dia 23/06, realizada pela Câmara de Duque de Caxias. De iniciativa do Executivo, a proposta de nº 017/2026 concede anistia e remissão de juros e multas incidentes sobre créditos.



O segundo PL cria o Programa Neurofeedback nas Escolas. De autoria do vereador Leandro Enfermeiro (PRD), a proposta visa ampliar as ferramentas de apoio e o desenvolvimento dos alunos da rede municipal de ensino.

“A proposta é possibilitar o acesso ao neurofeedback como recurso complementar para auxiliar crianças e adolescentes que apresentam dificuldades de atenção, concentração, aprendizagem, controle emocional e outras necessidades específicas”, ressaltou o vereador.



Manifestações na tribuna



A sessão plenária também foi marcada por manifestações dos vereadores na tribuna, com discursos que evidenciaram posicionamentos políticos, cobranças ao Executivo, ações em andamento no município e debates sobre demandas urgentes da população.



Durante os pronunciamentos, os vereadores de Duque de Caxias abordaram a implantação da Clínica da Família no Complexo da Mangueirinha, as atividades desenvolvidas na Fazendinha do Autista, a inauguração do Hospital Municipal de Imbariê, no Terceiro Distrito, nesta quinta-feira (25), as denúncias recebidas sobre o Restaurante Popular relacionadas à higiene e à alimentação, a futura construção de um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), no Primeiro Distrito, os atendimentos do Hospital do Olho, entre outros assuntos.



O vereador Michel Reis (SD) comentou o projeto de lei de sua autoria que institui o Programa Protetores Mirins no município.

“Uma iniciativa voltada para a formação de crianças e adolescentes mais conscientes, responsáveis e comprometidos com a causa animal”, explicou.



Ainda na sessão plenária de 23/06



A pedido do presidente Claudio Thomaz (PRD), a vereadora Delza de Oliveira (MDB), secretariando os trabalhos da Mesa Diretora, fez a leitura de projetos de decretos legislativos concedendo honrarias, requerimentos e indicações solicitando obras e serviços para os quatro distritos do município. As mesmas serão encaminhadas para o conhecimento do Executivo.