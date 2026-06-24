Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início, nessa terça-feira (23), a aplicação da VPC20 (vacina pneumocócica 20-valente), conhecida como Pneumo 20, em crianças menores de 5 anos.
O imunizante, disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, principal causadora de doenças graves como pneumonia e meningite. A vacina substitui a VPC10 (vacina pneumocócica 10-valente), que protegia contra 10 sorotipos da bactéria. Neste primeiro momento, a vacinação é destinada apenas a crianças (menores de 5 anos), de acordo com o histórico vacinal individual e as doses já recebidas da VPC10.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença pneumocócica é a maior causa de mortalidade infantil por doença prevenível. No Brasil, de 2023 a 2025, foram registrados 4,6 mil casos de meningite pneumocócica e 1,4 mil mortes, o que representa uma taxa de letalidade superior a 30%. Entre crianças menores de 5 anos, foram 616 casos e 188 mortes no mesmo período.
ONDE VACINAR? Clínicas da Família; Unidades Básicas de Saúde (UBS); Unidades Pré-Hospitalares (UPH); Centro Municipal de Saúde; Hospital Municipal Duque (Policlínica); CRAESM (Xerém).
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