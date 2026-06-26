Cantor Bucheca anima torcedores de Duque de Caxias

Duque de Caxias - Logo após a transmissão da partida do Brasil, o palco aberto do Teatro Municipal Raul Cortez recebeu o cantor Buchecha, ícone do funk carioca, que emplacou vários hits, como “Nosso Sonho”, “Só Love”, “Quero Te Encontrar”, “Conquista”, “Coisa de Cinema” e tantos outros sucessos que embalaram as rádios na década de 1990 e anos 2000.
Antes de entrar no palco, o cantor, que nasceu em São Gonçalo, falou da proximidade com Duque de Caxias e lembrou-se dos momentos em que esteve na cidade com Claudinho.
“Caxias sempre foi a casa da dupla Claudinho e Buchecha; fizemos muitos shows por aqui, no início da carreira. Me sinto lisonjeado e feliz em saber que eu continuo tendo uma relativa importância para o povo caxiense e para a Baixada em geral”.
Perguntado se futebol e música dariam uma ótima partida, o cantor brincou.
“Não dá para viver sem. É como se fosse Batman e Robin, Bebeto e Romário e Claudinho e Buchecha. A música e o futebol são exatamente isso”, revelou o artista.
O evento “Energia para Torcer” foi realizado pela Peck Produções, em parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC). Os caxienses ocuparam a Praça do Pacificador, no Centro, durante a goleada da seleção brasileira por 3 a 0 contra a Escócia. O jogo garantiu a liderança no grupo C para o Brasil, que agora avança para a fase do mata-mata na Copa do Mundo de 2026.
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