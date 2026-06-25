Prefeitura de Caxias avança com obras no Canal Gaspar Ventura - Divulgação

Prefeitura de Caxias avança com obras no Canal Gaspar VenturaDivulgação

Publicado 25/06/2026 17:24

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias deu mais um importante passo nas obras de macrodrenagem do Canal Gaspar Ventura, no bairro Pantanal, com a realização de uma nova etapa de demolições de imóveis localizados às margens do canal. A ação é fundamental para garantir o avanço da canalização e a execução das intervenções previstas no projeto, que vai proporcionar mais segurança, infraestrutura e qualidade de vida para os moradores da região.



Com a liberação das áreas, as equipes poderão dar continuidade à instalação das galerias responsáveis pelo escoamento adequado das águas das chuvas, o que irá reduzir significativamente os riscos de alagamentos e de transtornos causados por períodos de fortes chuvas.

As Secretarias Municipais de Urbanismo e Habitação e de Obras e Agricultura seguem ampliando as frentes de trabalho para acelerar a execução do projeto, que contempla a canalização, a reurbanização e recuperação de toda a área. A obra representa um dos mais importantes investimentos em infraestrutura urbana no segundo distrito e beneficiará diretamente mais de 40 mil moradores.



A secretária de Urbanismo e Habitação, Leieny Martins, destacou a importância desta fase para o andamento da obra.

“Esta etapa permite a retirada de obstáculos físicos localizados às margens do canal, os quais dificultam a execução da intervenção. As obras de macrodrenagem vão conduzir as águas das chuvas de forma adequada, contribuindo para a redução dos riscos de alagamentos e garantindo mais segurança para os moradores do Pantanal”, afirmou.



A intervenção faz parte do planejamento urbano da Prefeitura de Duque de Caxias para enfrentar problemas históricos de drenagem, promovendo melhorias estruturais que impactam diretamente a vida da população.