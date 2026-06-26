Estudantes da rede municipal de Caxias recebem óculos gratuitos - Divulgação

Estudantes da rede municipal de Caxias recebem óculos gratuitosDivulgação

Publicado 26/06/2026 20:32

Duque de Caxias - Estudantes da rede pública municipal de Duque de Caxias com dificuldades de visão receberam óculos gratuitamente por meio do Programa Ver e Viver. Nesta etapa, os beneficiados são alunos do quarto distrito, Xerém, os quais passaram por exames oftalmológicos realizados nas unidades municipais de saúde, entre elas as Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) e o Hospital do Olho. Após o diagnóstico de deficiência visual, os óculos são confeccionados e entregues sem custos às crianças.



O objetivo do programa é fortalecer o processo de ensino e aprendizagem, já que a dificuldade para enxergar pode comprometer o desenvolvimento escolar, especialmente nos primeiros anos de alfabetização.



Desde 2017, a Prefeitura de Duque de Caxias mantém parceria com a Fundação ArcelorMittal para a realização do projeto. A iniciativa beneficia anualmente estudantes da rede municipal de ensino. Em 2026, mais de 90 alunos de diversas escolas receberam os óculos, entregues em cerimônia realizada na Escola Municipal Embaixador Oswaldo Aranha.



Desenvolvido há 18 anos pela Fundação ArcelorMittal, o projeto Ver e Viver atua em mais de 17 cidades brasileiras e tem como objetivos detectar e tratar problemas visuais que possam prejudicar o aprendizado, o desempenho e a permanência dos estudantes na escola. O trabalho é realizado em três etapas: triagem dos alunos nas unidades escolares, consulta oftalmológica e entrega gratuita dos óculos aos estudantes diagnosticados com deficiência visual.



A diretora do Departamento de Programas e Projetos Educacionais da Secretaria Municipal de Educação, Ariana Rabelo de Almeida, explica que o foco principal do programa está nos estudantes dos primeiros anos de escolaridade.

“O foco do projeto são os alunos de 5 e 6 anos, fase em que começam a aprender a ler e a escrever. No entanto, a identificação de problemas de visão pode ocorrer em qualquer etapa escolar. Quando há suspeita, a escola comunica aos responsáveis para que a situação seja avaliada”, destacou.



A diretora ressalta ainda que o projeto atende alunos da rede pública de qualquer idade, os quais apresentem dificuldades para enxergar. Entre os sinais que merecem atenção dos responsáveis estão a necessidade de se aproximar muito de objetos para vê-los, dores de cabeça frequentes e dificuldades de leitura. A recomendação é buscar avaliação médica para garantir um diagnóstico correto e o tratamento adequado.



O prefeito Netinho Reis participou da entrega dos óculos e destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento das crianças.



“Entregamos mais de 94 óculos para os estudantes da nossa rede municipal por meio do Ver e Viver. Este é um dos projetos que mais gosto de acompanhar porque leva mais qualidade de vida, aprendizado e oportunidades para as nossas crianças”, afirmou.



Além do Ver e Viver, a Prefeitura de Duque de Caxias ampliou o acesso à saúde visual com a criação do Programa Visão Caxiense, da Secretaria Municipal de Saúde. A iniciativa atende moradores do município que não se enquadram nos critérios do projeto escolar, oferecendo exames oftalmológicos e a entrega gratuita de óculos para pessoas diagnosticadas com problemas como miopia e hipermetropia.