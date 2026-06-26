Maternidade de Santa Cruz da Serra completa seis anos - Divulgação

Maternidade de Santa Cruz da Serra completa seis anosDivulgação

Publicado 26/06/2026 20:47

Duque de Caxias - Fundada em junho de 2020, a Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra, no terceiro distrito de Duque de Caxias, consolidou-se como referência no atendimento humanizado à gestante e ao recém-nascido, vindos de vários municípios da Baixada Fluminense. Para marcar a data, a direção e funcionários organizaram, nessa quinta-feira (25/06), um evento comemorativo com a presença de autoridades municipais, de amigos e de colaboradores, para, juntos, celebrar as importantes conquistas alcançadas para a saúde materno-infantil da Baixada Fluminense.

Maternidade de Santa Cruz da Serra completa seis anos Divulgação

Nesses seis anos de serviços, a maternidade não apenas salvou vidas, como também se tornou símbolo de um novo modelo de cuidado, mais humano, eficiente e voltado para as necessidades reais das mulheres de toda a região. Desde sua inauguração, a unidade já realizou mais de 270 mil atendimentos, 43 mil internações, 5 mil ligaduras de trompas e 31 mil partos, entre normais e cesáreas, consolidando-se como referência no atendimento humanizado à gestante e ao recém-nascido em toda a região.



Funcionando em regime de plantão 24 horas, a maternidade oferece estrutura moderna e acolhimento completo às gestantes com gravidez de risco habitual. O modelo de atendimento humanizado é um dos diferenciais, prezando pelo vínculo da paciente com a equipe e pelo respeito ao protagonismo da mulher no momento do parto. Todos os ambientes são climatizados e oferecem espaço para acompanhantes, garantindo conforto e segurança para as gestantes e seus familiares.



Em 2025, a Prefeitura de Duque de Caxias e a Secretaria Municipal de Saúde inauguraram Unidade Transfusional da unidade. O serviço agiliza os procedimentos de transfusão sanguínea em casos de necessidade durante o parto, ampliando ainda mais a segurança da assistência prestada às parturientes.



A diretora-geral da maternidade, Dra. Ana Teresa Derraik, destacou a importância da unidade como referência para as gestantes e o cuidado integral às mulheres de toda a Baixada Fluminense.

“Celebrar seis anos da Maternidade é celebrar vidas que chegaram ao mundo, famílias que nasceram juntamente com seus filhos, profissionais que dedicaram seu talento e seu amor ao cuidado, e parceiros que acreditaram em um sonho que se transformou em realidade. Ao longo desses seis anos, construímos muito mais do que uma maternidade. Construímos um lugar de acolhimento, de esperança, de cuidado e de compromisso com a saúde das mulheres e dos recém-nascidos de nosso município”.

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Como parte da comemoração, a direção prestou homenagem a amigos e a colaboradores que se destacaram no apoio à unidade, entre eles, Dra. Célia Serrano (Secretaria Municipal de Saúde – SMSDC); Enfermeira Tatiana Sanches (Responsável pela Regulação); Enfermeira Diany Riqueta (Responsável pelo Planejamento Reprodutivo municipal); Dra. Dilza Valim (Diretora do Hospital da Mulher Heloneida Studart); Dr. Thiago Resende (Diretor da Maternidade do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes); Sr. José Deny (Supervisor Operacional da Maternidade); Dr. José Carlos (Superintende da SMSDC); Sra. Mariana Ralha (Subsecretaria da Atenção Especializada – SMSDC); Sandro Lelis (Vereador e Secretário Municipal); e a menina Rebeca (Primeiro bebê nascido na Maternidade).

A Maternidade de Santa Cruz da Serra está localizada na Av. Automóvel Clube, nº 275 - Santa Cruz da Serra – DC.