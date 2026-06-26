Prefeitura de Duque de CaxiasDivulgação
Caxias decreta ponto facultativo por causa do jogo do Brasil na Copa
Decreto não se aplica aos serviços públicos essenciais
Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais na próxima segunda-feira (29), em razão da partida da Seleção Brasileira contra o Japão pela Copa do Mundo da FIFA 2026. A medida foi oficializada pelo prefeito Netinho Reis por meio do Decreto nº 9.150.
Com a decisão, fica suspenso o expediente nos órgãos e entidades da administração pública municipal direta, autárquica e fundacional durante o dia 29 de junho.
O decreto não se aplica aos serviços públicos essenciais nem às atividades que não possam sofrer interrupção. Nesses casos, caberá aos responsáveis por cada órgão ou entidade organizar o funcionamento das unidades, garantindo a continuidade do atendimento à população.
A Seleção Brasileira enfrenta o Japão às 14h (horário de Brasília), na cidade de Houston, no estado do Texas, Estados Unidos. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026 e vale uma vaga nas quartas de final da competição.
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