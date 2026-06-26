Artista visual de Caxias retrata a periferia em exposição na Caixa Cultural - Myllena Araujo/Divulgação

Artista visual de Caxias retrata a periferia em exposição na Caixa CulturalMyllena Araujo/Divulgação

Publicado 26/06/2026 22:17 | Atualizado 26/06/2026 22:28

Duque de Caxias - Em “A Terra dá, a Terra quer”, Nego Bispo cita uma brincadeira que dizia que o rei perguntou para um sábio: “Onde é o fim do mundo?” E viu o sábio fazer um círculo em torno do próprio calcanhar no chão e responder. “Aqui é o fim e aqui é o começo, depende de quem está se posicionando”. De forma ainda mais poética, Nego arrematou: “Para nós, há o lado do sol nascente e o lado do sol poente. O lado que nasce a lua, o lado onde o vento vem, o lado onde o vento vai”. E é justamente esse olhar de quem não deprecia o que se convencionou chamar de periferia que Conativo traz em suas 16 obras na exposição “Observe o Espaço-Entre”, com patrocínio da Caixa Econômica Federal, que, a partir de 2 de julho, ocupa a Galeria 3 da CAIXA Cultural Rio de Janeiro.

Artista visual de Caxias retrata a periferia em exposição na Caixa Cultural Myllena Araujo/Divulgação



Artista visual, graduado em Artes Visuais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), nascido e criado no bairro de Imbariê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Conativo desenvolve sua arte conferindo valor à história das pessoas de sua cidade em seu deslocamento diário em meio ao caos das ruas. Gratuita, acessível, com audiodescrição em todas as obras da exposição e placa tátil da obra “Vitral #1 Surfistas de Trem”, a exposição traz pinturas em que estão representados os trabalhadores informais, aspectos improvisados da cidade, desde as construções irregulares e a mobilidade urbana.



“Essa exposição nasce do ponto de vista e das experiências de quem vive na Baixada Fluminense. Eu sou um artista de Imbariê, em Duque de Caxias, e as pinturas falam de um deslocamento que faz parte da vida de muita gente daqui. Então acaba sendo simbólico também que as obras agora façam esse mesmo movimento, saindo de Duque de Caxias e chegando no Centro do Rio. E entrando em contato com pessoas que mesmo vindo de outros territórios compartilham de experiências parecidas”, conta o artista, que apresentou a mostra pela primeira vez, em sua cidade natal. Ele ainda participou de exposições coletivas como: “Casa Brasil, a Exposição”, “Terra e Território”, no Sesc Niterói; “COEMERGÊNCIAS” no Paço Imperial; “Bomba Relógio: a Resposta da Baixada” no Museu Ciência e Vida; e do Festival de Artes de Imbariê (FAIM). E no ano passado, também expôs na Art-Rio. Artista visual, graduado em Artes Visuais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), nascido e criado no bairro de Imbariê, em Duque de Caxias, na, Conativo desenvolve sua arte conferindo valor à história das pessoas de sua cidade em seu deslocamento diário em meio ao caos das ruas. Gratuita, acessível, com audiodescrição em todas as obras da exposição e placa tátil da obra “Vitral #1 Surfistas de Trem”, a exposição traz pinturas em que estão representados os trabalhadores informais, aspectos improvisados da cidade, desde as construções irregulares e a mobilidade urbana.“Essa exposição nasce do ponto de vista e das experiências de quem vive na Baixada Fluminense. Eu sou um, em Duque de Caxias, e as pinturas falam de um deslocamento que faz parte da vida de muita gente daqui. Então acaba sendo simbólico também que as obras agora façam esse mesmo movimento, saindo de Duque de Caxias e chegando no Centro do Rio. E entrando em contato com pessoas que mesmo vindo de outros territórios compartilham de experiências parecidas”, conta o artista, que apresentou a mostra pela primeira vez, em sua cidade natal. Ele ainda participou de exposições coletivas como: “Casa Brasil, a Exposição”, “Terra e Território”, no Sesc Niterói; “COEMERGÊNCIAS” no Paço Imperial; “Bomba Relógio: a Resposta da Baixada” no Museu Ciência e Vida; e do Festival de Artes de Imbariê (FAIM). E no ano passado, também expôs na Art-Rio.

Artista visual de Caxias retrata a periferia em exposição na Caixa Cultural Myllena Araujo/Divulgação



“Observe o Espaço-Entre” ficará aberta ao público de julho a outubro de 2026, e ainda prevê a realização de ações educativas nos meses de Agosto/Setembro/Outubro 2026, sempre com distribuição antecipada de senhas. Nos dias 25 de agosto e 12 de setembro, às 15h, acontecem as visitas mediadas por Conativo e pelo curador da mostra, João Paulo Ovidio, com foco na leitura crítica das obras.



No dia 5 de setembro, das 15h às 17h, acontece a oficina de Impressão Artesanal, com Conativo. Com cunho ambiental e público-alvo a partir de 12 anos, a atividade será baseada na técnica da gravura, processo próximo ao da monotipia, a partir de fragmentos impressos de obras da exposição. A ideia é utilizar os materiais para criar novas narrativas visuais, conectando a técnica da gravura à consciência ambiental da cidade.



No dia 9 de outubro, às 18h, acontece o bate-papo “Entre-Linhas: o visível e o esquecido” e o lançamento do catálogo físico da exposição, com participação de Conativo, do curador da mostra, João Paulo Ovidio, e de Pietra Cable, artista convidada. “Observe o Espaço-Entre” ficará aberta ao público de julho a outubro de 2026, e ainda prevê a realização de ações educativas nos meses de Agosto/Setembro/Outubro 2026, sempre com distribuição antecipada de senhas. Nos dias 25 de agosto e 12 de setembro, às 15h, acontecem as visitas mediadas por Conativo e pelo curador da mostra, João Paulo Ovidio, com foco na leitura crítica das obras.No dia 5 de setembro, das 15h às 17h, acontece a oficina de Impressão Artesanal, com Conativo. Com cunho ambiental e público-alvo a partir de 12 anos, a atividade será baseada na técnica da gravura, processo próximo ao da monotipia, a partir de fragmentos impressos de obras da exposição. A ideia é utilizar os materiais para criar novas narrativas visuais, conectando a técnica da gravura à consciência ambiental da cidade.No dia 9 de outubro, às 18h, acontece o bate-papo “Entre-Linhas: o visível e o esquecido” e o lançamento do catálogo físico da exposição, com participação de Conativo, do curador da mostra, João Paulo Ovidio, e de Pietra Cable, artista convidada.

Artista visual de Caxias retrata a periferia em exposição na Caixa Cultural Myllena Araujo/Divulgação



Exposição “Observe o Espaço-Entre”

Local: Galeria 3 - CAIXA Cultural Rio de Janeiro – Rua do Passeio, 38, Centro - Rio de Janeiro



Abertura: 01 de julho, às 17h.



Período de visitação: 02/07/2026 a 16/10/2026.



Horário de Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h, domingos e feriados das 11h às 18h.



Acesso para pessoas com deficiência



Classificação Indicativa: Livre



Entrada Franca



Patrocínio: CAIXA







Ficha Técnica



Artista: Conativo



Curadoria: João Paulo Ovidio



Produção Executiva: Bia Gonçalves



Expografia: Matheus Conativo



Design: Igor Affonso



Fotografia: Ana Bia Novais e Myllena Araujo



Videomaker e Edição de Vídeo: Ximenne Freitas



Assessoria de imprensa: Exu Comunica



Consultoria de Acessibilidade: Fernanda Costa



Consultoria de Audiodescrição: Virginia Menezes



Audiodescrição: Thalita de Paula



Interpretação em Libras: Ana Carla Oliveira e Daniel Thorn Local: Galeria 3 - CAIXA Cultural Rio de Janeiro – Rua do Passeio, 38, Centro - Rio de JaneiroAbertura: 01 de julho, às 17h.Período de visitação: 02/07/2026 a 16/10/2026.Horário de Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h, domingos e feriados das 11h às 18h.Acesso para pessoas com deficiênciaClassificação Indicativa: LivreEntrada FrancaPatrocínio: CAIXAArtista: ConativoCuradoria: João Paulo OvidioProdução Executiva: Bia GonçalvesExpografia: Matheus ConativoDesign: Igor AffonsoFotografia: Ana Bia Novais e Myllena AraujoVideomaker e Edição de Vídeo: Ximenne FreitasAssessoria de imprensa: Exu ComunicaConsultoria de Acessibilidade: Fernanda CostaConsultoria de Audiodescrição: Virginia MenezesAudiodescrição: Thalita de PaulaInterpretação em Libras: Ana Carla Oliveira e Daniel Thorn