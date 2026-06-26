Artista visual de Caxias retrata a periferia em exposição na Caixa Cultural

Artista visual de Caxias retrata a periferia em exposição na Caixa CulturalMyllena Araujo/Divulgação
Artista visual, graduado em Artes Visuais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), nascido e criado no bairro de Imbariê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Conativo desenvolve sua arte conferindo valor à história das pessoas de sua cidade em seu deslocamento diário em meio ao caos das ruas. Gratuita, acessível, com audiodescrição em todas as obras da exposição e placa tátil da obra “Vitral #1 Surfistas de Trem”, a exposição traz pinturas em que estão representados os trabalhadores informais, aspectos improvisados da cidade, desde as construções irregulares e a mobilidade urbana.
“Essa exposição nasce do ponto de vista e das experiências de quem vive na Baixada Fluminense. Eu sou um artista de Imbariê, em Duque de Caxias, e as pinturas falam de um deslocamento que faz parte da vida de muita gente daqui. Então acaba sendo simbólico também que as obras agora façam esse mesmo movimento, saindo de Duque de Caxias e chegando no Centro do Rio. E entrando em contato com pessoas que mesmo vindo de outros territórios compartilham de experiências parecidas”, conta o artista, que apresentou a mostra pela primeira vez, em sua cidade natal. Ele ainda participou de exposições coletivas como: “Casa Brasil, a Exposição”, “Terra e Território”, no Sesc Niterói; “COEMERGÊNCIAS” no Paço Imperial; “Bomba Relógio: a Resposta da Baixada” no Museu Ciência e Vida; e do Festival de Artes de Imbariê (FAIM). E no ano passado, também expôs na Art-Rio.
“Observe o Espaço-Entre” ficará aberta ao público de julho a outubro de 2026, e ainda prevê a realização de ações educativas nos meses de Agosto/Setembro/Outubro 2026, sempre com distribuição antecipada de senhas. Nos dias 25 de agosto e 12 de setembro, às 15h, acontecem as visitas mediadas por Conativo e pelo curador da mostra, João Paulo Ovidio, com foco na leitura crítica das obras.
No dia 5 de setembro, das 15h às 17h, acontece a oficina de Impressão Artesanal, com Conativo. Com cunho ambiental e público-alvo a partir de 12 anos, a atividade será baseada na técnica da gravura, processo próximo ao da monotipia, a partir de fragmentos impressos de obras da exposição. A ideia é utilizar os materiais para criar novas narrativas visuais, conectando a técnica da gravura à consciência ambiental da cidade.
No dia 9 de outubro, às 18h, acontece o bate-papo “Entre-Linhas: o visível e o esquecido” e o lançamento do catálogo físico da exposição, com participação de Conativo, do curador da mostra, João Paulo Ovidio, e de Pietra Cable, artista convidada.
Exposição “Observe o Espaço-Entre”
Local: Galeria 3 - CAIXA Cultural Rio de Janeiro – Rua do Passeio, 38, Centro - Rio de Janeiro
Abertura: 01 de julho, às 17h.
Período de visitação: 02/07/2026 a 16/10/2026.
Horário de Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h, domingos e feriados das 11h às 18h.
Acesso para pessoas com deficiência
Classificação Indicativa: Livre
Entrada Franca
Patrocínio: CAIXA
Ficha Técnica
Artista: Conativo
Curadoria: João Paulo Ovidio
Produção Executiva: Bia Gonçalves
Expografia: Matheus Conativo
Design: Igor Affonso
Fotografia: Ana Bia Novais e Myllena Araujo
Videomaker e Edição de Vídeo: Ximenne Freitas
Assessoria de imprensa: Exu Comunica
Consultoria de Acessibilidade: Fernanda Costa
Consultoria de Audiodescrição: Virginia Menezes
Audiodescrição: Thalita de Paula
Interpretação em Libras: Ana Carla Oliveira e Daniel Thorn
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