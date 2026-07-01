Samu de Duque de Caxias capacita profissionais da educação - Divulgação

Samu de Duque de Caxias capacita profissionais da educaçãoDivulgação

Publicado 01/07/2026 21:01

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio do Núcleo de Educação em Urgência (NEUR) do SAMU 192, realizou, em 25 de junho, o curso Noções Básicas de Primeiros Socorros, para professores e funcionários da Escola Municipal Visconde de Itaboraí. A ação atendeu ao convite da direção da unidade de ensino municipal, representada por Gilmara Silva Almeida de Campos e Diana Darc Soares da Silva.

A capacitação foi coordenada pela enfermeira Claudia Fidelis Basilio, com a participação dos instrutores enfermeiros Daniel Laprovita, Maria Rita Neves e Roberto Pinto de Oliveira, e do técnico de enfermagem e fisioterapeuta, Carlos Henrique Moreira Machado.

O treinamento reuniu teoria e prática, abordando temas como crise convulsiva, desengasgo, hemorragias, queimaduras e Suporte Básico de Vida. Na etapa prática, os participantes realizaram simulações em manequins, desenvolvendo habilidades para reconhecer situações de urgência, prestar os primeiros socorros de forma segura e atuar corretamente até a chegada do atendimento especializado.

A ação atende à Lei Federal nº 13.722/2018 (Lei Lucas), que determina a capacitação em primeiros socorros de professores e funcionários das instituições de educação básica, fortalecendo a segurança no ambiente escolar.

A iniciativa contou com o apoio da gestão do SAMU 192 de Duque de Caxias, representada pelo subsecretário Rafael da Fonte, pelo diretor administrativo Leandro Lima, pelo diretor técnico Dr. Rafael Baruzzi e pela coordenadora de Enfermagem Anne Marcelle Dore, reafirmando o compromisso da prefeitura com a qualificação dos profissionais e a proteção da comunidade escolar.