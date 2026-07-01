Samu de Duque de Caxias capacita profissionais da educaçãoDivulgação
Samu de Duque de Caxias capacita profissionais da educação
Curso foi em Noções Básicas de Primeiros Socorros
Samu de Duque de Caxias capacita profissionais da educação
Curso foi em Noções Básicas de Primeiros Socorros
Duque de Caxias vai inaugurar cinema com programação gratuita
Ação é da Prefeitura com a Secretaria Municipal de Cultura
Artista visual de Caxias retrata a periferia em exposição na Caixa Cultural
Exposição "Observe Espaço-Entre" terá 16 obras expostas
Câmara de Caxias aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027
Parlamentares também apresentaram projetos de lei, requerimentos e indicações
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