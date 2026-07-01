Legislativo de Caxias realiza última sessão plenária do 1º semestre - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Legislativo de Caxias realiza última sessão plenária do 1º semestreArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 01/07/2026 21:25 | Atualizado 01/07/2026 21:25

Duque de Caxias - A Câmara de Duque de Caxias realizou a última sessão plenária do 1º semestre de 2026 no dia 30/06. Os vereadores utilizaram a tribuna para destacar demandas da população, reforçar suas indicações e a importância do diálogo entre o Legislativo e o Executivo.



Entre os temas abordados, ganharam destaque as realizações do governo municipal, com ações voltadas para áreas estratégicas como infraestrutura, saúde, educação e serviços públicos. Os parlamentares ressaltaram os investimentos que impactam diretamente a vida da população de Duque de Caxias.



O vereador Marquinho da Pipa (MDB) solicitou ao Executivo que viabilize a transformação do antigo posto Taza em um Centro de Especialidades com o objetivo de restabelecer os atendimentos de saúde aos moradores do Terceiro Distrito.



Os programas “Governo nos Bairros”, “Chegaram os Especialistas” e “Visão Caxiense” foram citados pelo vereador Michel Reis (SD) que ressaltou a proximidade do poder público com a população. Ele também comentou as ações de proteção animal, como as adoções, castrações e vacinações, assim como as 18 Clínicas da Família já entregues, os investimentos na Guarda Municipal armada, ampliação do Tarifa Zero e as obras em andamento.



A vereadora Delza de Oliveira (MDB) deu destaque para a inauguração do Cine Escola Duque de Caxias, iniciativa da prefeitura que terá programação gratuita e contará com filmes voltados aos estudantes da rede pública de ensino. O projeto é uma parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com o grupo que administra o Shopping Unigranrio,



O caso recente de intolerância religiosa ocorrido em Duque de Caxias, envolvendo um estudante que foi impedido de entrar em um ônibus e hostilizado por um motorista devido ao uso de vestimentas e adornos de Candomblé foi levado à tribuna da Câmara pelo vereador e presidente da Comissão da Igualdade Racial, Catiti (PDT).

“A comissão já está atuando. Fizemos um requerimento de informações e vamos acompanhar de perto este caso absurdo de intolerância religiosa no nosso município”, disse Catiti, recebendo o apoio dos vereadores Michel Reis, Beto Gabriel (SD), Anderson Lopes (MDB), Marquinho Oi (União) e Clovinho Sempre Junto (PDT).



O vereador Vitinho Grandão (PL), por sua vez, destacou a inauguração da Creche no São Bento que vai beneficiar mais de 300 crianças e que leva o nome de Elzy Ferreira da Silva, em homenagem a sua avó. Citou ainda a inauguração prevista para o sábado (04) da Clínica da Família do Parque Fluminense que vai atender mais de 17 mil pessoas, e o lançamento da pedra fundamental, ocorrido no domingo (28), do Terminal Missões que permitirá à população de Duque de Caxias, Magé e Guapimirim ter a ligação do sistema BRT com os ônibus municipais.

“Uma obra que representa desenvolvimento, integração e respeito com quem mais precisa do transporte público”, enfatizou ele.



A pedido do presidente Claudio Thomaz (PRD), a vereadora Delza de Oliveira, que secretariava os trabalhos da Mesa Diretora, fez a leitura de projetos e indicações com solicitações para obras e serviços no município. Em um segundo momento da sessão plenária, ela também fez a leitura de projetos de decretos legislativos e de resolução que estavam para discussão e votação. As propostas foram aprovadas em dois turnos pelos vereadores presentes.



Recesso parlamentar



Em cumprimento ao exercício da simetria entre os poderes, estabelecido pela Constituição Federal que prevê dois períodos legislativos por ano com recessos em janeiro e julho, a Câmara de Duque de Caxias entrou em recesso parlamentar, na quinta-feira (30/06). As sessões plenárias retornam no dia 4 de agosto.



Se houver convocação do prefeito, os vereadores poderão se reunir extraordinariamente. Durante o recesso, a Câmara de Duque de Caxias funciona normalmente, com atendimento ao público, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.