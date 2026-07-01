Prefeitura de Caxias entrega 4 mil aparelhos auditivos para pacientes - Divulgação

Prefeitura de Caxias entrega 4 mil aparelhos auditivos para pacientesDivulgação

Publicado 01/07/2026 21:13

Duque de Caxias - Voltar a ouvir a voz da família, participar de uma conversa, atender uma ligação ou simplesmente escutar os sons do dia a dia. Para duas mil pessoas, esse recomeço ganhou um novo significado, quando a Prefeitura de Duque de Caxias realizou a entrega gratuita de 4 mil aparelhos auditivos aos pacientes atendidos pelo Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda, prédio anexo do Hospital Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo. A cerimônia foi marcada por emoção, abraços e lágrimas de gratidão. Ao lado do administrador da unidade, Marcelo Mathias, da equipe multidisciplinar e de autoridades municipais e estaduais, o prefeito Netinho Reis participou da entrega dos equipamentos, que representam mais do que tecnologia: devolvem autonomia, inclusão e qualidade de vida a milhares de pessoas.

Os 4 mil aparelhos entregues são equipamentos importados, produzidos por multinacionais reconhecidas mundialmente pela excelência em tecnologia. Os dispositivos contam com recursos avançados, como conectividade Bluetooth para celulares e outros dispositivos eletrônicos, sistemas inteligentes de adaptação sonora, tradutor de idiomas e sensores de detecção de quedas, oferecendo mais segurança, praticidade e independência aos usuários. O atendimento humanizado também é um dos diferenciais da unidade. O Centro de Saúde Auditiva conta com profissionais capacitados para comunicar-se em Língua Brasileira de Sinais (Libras), garantindo acolhimento e acessibilidade às pessoas com deficiência auditiva.



Segundo o administrador da unidade, Marcelo Mathias, cada aparelho entregue representa uma mudança profunda na vida dos pacientes e de suas famílias.

Prefeitura de Caxias entrega 4 mil aparelhos auditivos para pacientes Divulgação

“Recebemos muitos idosos e muitas crianças. As crianças têm prioridade porque a perda auditiva pode comprometer o desenvolvimento da fala e até o aprendizado escolar. Já os idosos acima de 80 anos também recebem atendimento prioritário. Muitas pessoas chegam de outros municípios porque não encontram esse serviço onde moram. Aqui elas encontram acolhimento, respeito e um atendimento de excelência. Sem dúvida, Duque de Caxias possui o maior Centro de Saúde Auditiva do Brasil.”



Marcelo também destacou os números alcançados pela unidade até maio de 2026.

“Já atendemos 63.546 pacientes, realizamos 537.534 procedimentos e entregamos 38.603 aparelhos auditivos, sem qualquer distinção de município. Recebemos pessoas de todo o estado do Rio de Janeiro.”

Entre os beneficiados estava Joel Ribeiro, morador do Parque das Missões, em Duque de Caxias, comemorou a oportunidade de voltar a ouvir.

“Estou muito feliz. Esperei por este momento durante muito tempo. Agora vou voltar a entender o que as pessoas estão falando comigo. É muito ruim não conseguir escutar. Isso afeta até nossa autoestima.”



A emoção também tomou conta de Marina dos Santos Sobreira, moradora de São João de Meriti, a qual recebeu os aparelhos sem conseguir conter as lágrimas.

“Estou esperando há cinco anos. Estou tão emocionada que quase não consigo falar. Só tenho a agradecer a todos que trabalham aqui. Eu deixei de ir às festas da família, perdi a vontade de participar das coisas e só queria me esconder.”



Histórias como as de Joel e de Marina mostram que a iniciativa vai muito além da entrega de equipamentos. Inaugurado pela prefeitura em agosto de 2018, o Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda tornou-se referência estadual e devolve o poder de comunicação, a convivência familiar e a autoestima de pessoas. A unidade oferece acompanhamento completo, com exames, diagnósticos, terapias fonoaudiológicas, tratamentos específicos e a concessão gratuita de próteses auditivas.