Terminal vai integrar sistema do BRT a Duque de Caxias - Divulgação

Terminal vai integrar sistema do BRT a Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 01/07/2026 21:20

Duque de Caxias - A pedra fundamental do Terminal Missões já foi lançada e em breve a população de Duque de Caxias (e dos municípios de Magé e Guapimirim) vão ter a disposição a ligação do sistema BRT com os ônibus municipais dessas cidades.



A integração vai diminuir o tempo de deslocamento entre os municípios da Baixada Fluminense e o Rio de Janeiro beneficiando aproximadamente 1,4 milhão de passageiros por mês que utilizam o transporte coletivo nessas cidades.



O investimento estimado é de R$ 46 milhões e o terminal será construído em uma área entre a Rodovia Washington Luís (BR-040) e a Avenida Brasil.



Serão construídas plataformas do BRT, com 2,7 mil metros quadrados, e mais duas para ônibus alimentadores, que somam 2,3 mil metros quadrados. As estruturas terão cobertura, acessibilidade e conexão direta entre os diferentes ambientes do terminal.

O complexo contará ainda com um prédio de acesso e bilheteria do BRT, com 478 metros quadrados, responsável por organizar a entrada dos passageiros e a circulação interna, além de sanitários públicos.



Antes mesmo da conclusão das obras do Terminal Missões, os moradores da Baixada serão beneficiados com a utilização do viaduto construído sobre o Trevo das Missões. Os ônibus intermunicipais que chegam à Avenida Brasil oriundos da Washington Luís vão acessar a pista seletiva do BRT pelo viaduto reduzindo o tempo de viagem. A estrutura já está concluída e deve ser liberada para operação nesta quinta-feira (02/07).

A expectativa é que cerca de 300 ônibus utilizem diariamente o novo acesso, sendo aproximadamente 160 veículos de linhas intermunicipais e outros 140 rodoviários com destino à Rodoviária Novo Rio. A intervenção deve melhorar a circulação e ampliar a integração do transporte na região.



Também serão construídas duas guaritas de controle de acesso e segurança e dois edifícios de apoio aos motoristas, com copa, sanitários e área administrativa.

O projeto inclui ainda dez quiosques comerciais, mobiliário urbano, bicicletário, estacionamento para veículos de serviço e áreas destinadas ao armazenamento operacional da frota. O terminal terá capacidade para receber simultaneamente dez ônibus do BRT e 22 ônibus alimentadores em espaços específicos de apoio às operações.



O Terminal Missões será integrado ao Terminal Gentileza por meio do corredor Transbrasil, com operação dos serviços parador e expresso do BRT, o que garantirá mais previsibilidade, agilidade e conforto aos deslocamentos.



O lançamento da obra contou com a participação dos prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri, de Duque de Caxias, Netinho Reis, e de Magé, Jamille Cozzolino.



O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, destacou a união que vai melhorar a vida de quem se descola usando o transporte público rodoviário.

“Nós estamos unidos porque a gente sabe que precisamos mudar a vida de quem mais precisa”