Terminal vai integrar sistema do BRT a Duque de CaxiasDivulgação
A integração vai diminuir o tempo de deslocamento entre os municípios da Baixada Fluminense e o Rio de Janeiro beneficiando aproximadamente 1,4 milhão de passageiros por mês que utilizam o transporte coletivo nessas cidades.
O investimento estimado é de R$ 46 milhões e o terminal será construído em uma área entre a Rodovia Washington Luís (BR-040) e a Avenida Brasil.
Serão construídas plataformas do BRT, com 2,7 mil metros quadrados, e mais duas para ônibus alimentadores, que somam 2,3 mil metros quadrados. As estruturas terão cobertura, acessibilidade e conexão direta entre os diferentes ambientes do terminal.
Antes mesmo da conclusão das obras do Terminal Missões, os moradores da Baixada serão beneficiados com a utilização do viaduto construído sobre o Trevo das Missões. Os ônibus intermunicipais que chegam à Avenida Brasil oriundos da Washington Luís vão acessar a pista seletiva do BRT pelo viaduto reduzindo o tempo de viagem. A estrutura já está concluída e deve ser liberada para operação nesta quinta-feira (02/07).
Também serão construídas duas guaritas de controle de acesso e segurança e dois edifícios de apoio aos motoristas, com copa, sanitários e área administrativa.
O Terminal Missões será integrado ao Terminal Gentileza por meio do corredor Transbrasil, com operação dos serviços parador e expresso do BRT, o que garantirá mais previsibilidade, agilidade e conforto aos deslocamentos.
O lançamento da obra contou com a participação dos prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri, de Duque de Caxias, Netinho Reis, e de Magé, Jamille Cozzolino.
O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, destacou a união que vai melhorar a vida de quem se descola usando o transporte público rodoviário.
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