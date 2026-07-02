Duque de Caxias reativa cinema com programação gratuita - Divulgação

Duque de Caxias reativa cinema com programação gratuitaDivulgação

Publicado 02/07/2026 18:40

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC), inaugurou o Cine Escola Duque de Caxias, no Shopping Unigranrio, localizado no bairro Jardim 25 de Agosto. O novo equipamento cultural recebeu estudantes de escolas da rede municipal de ensino para assistir à animação “Astro Boy”, do diretor David Bowers.

Duque de Caxias reativa cinema com programação gratuita Divulgação

Fechado há 11 anos, o antigo cinema do Shopping Unigranrio retorna para a população caxiense, reformado e com novos equipamentos, que envolvem um sistema climatizado, projetor de alta resolução, caixas acústicas e novas poltronas para garantir o conforto dos visitantes.

O espaço é formado por duas salas com capacidade para receber 310 pessoas, sendo uma de 190 lugares e a outra com 120, além de possuir um palco para que o local funcione como cine/teatro.

O intuito do projeto é levar estudantes da rede pública de ensino de volta às salas de cinema, de forma totalmente gratuita, unindo cultura e educação cidadã.

“Eu acho que nós temos a obrigação, enquanto gestor público, com esta administração moderna do prefeito Netinho Reis, de dar acesso à cultura para todos os setores da sociedade, principalmente aos socialmente mais pobres. Você pode ter certeza de que viu hoje, aqui, crianças que talvez jamais iriam ao cinema se não fosse pela participação da Secretaria de Cultura e do prefeito Netinho Reis. É isso que nós queremos, dar acesso à cultura para todas as pessoas de Duque de Caxias”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Aroldo Brito, que completa um pouco mais de um ano e meio à frente da pasta.

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Durante a sessão, foram distribuídas pipocas para os alunos, por meio de uma parceria feita pela empresa “Bom Gosto Tempero”, que doou a máquina de fazer a pipoca e os alimentos.



A iniciativa de reabrir um dos mais importantes cinemas da cidade é fruto de uma cooperação entre a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o grupo que administra o Shopping Unigranrio. Durante a sessão, foram distribuídas pipocas para os alunos, por meio de uma parceria feita pela empresa “Bom Gosto Tempero”, que doou a máquina de fazer a pipoca e os alimentos.A iniciativa de reabrir um dos mais importantes cinemas da cidade é fruto de uma cooperação entre a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o grupo que administra o Shopping Unigranrio.

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