Caxias recebe fórum permanente de conselheiros tutelares - Divulgação

Caxias recebe fórum permanente de conselheiros tutelaresDivulgação

Publicado 02/07/2026 18:33 | Atualizado 02/07/2026 18:41

Duque de Caxias - Entre os dias 3 e 5 de julho de 2026, o município de Duque de Caxias será palco do XCI Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, um dos mais importantes espaços de formação, articulação e fortalecimento da rede de proteção à infância e adolescência no estado.

Promovido pela ACTERJ – Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Regional Baixada Fluminense e os Conselhos Tutelares de Duque de Caxias, o evento acontecerá no Teatro Raul Cortez, localizado na Praça do Pacificador.

Com o tema “O fortalecimento do Conselho, do Sistema de Garantia dos Direitos e das Políticas de Proteção para a infância e adolescência” e o lema “Rede que protege, sociedade que transforma”, o fórum reunirá conselheiros tutelares, ex-conselheiros, suplentes, representantes do Sistema de Garantia de Direitos, profissionais da assistência social, educação, saúde, segurança pública e demais integrantes da rede de proteção.

A programação contará com palestras, mesas de debate, rodas de conversa e atividades formativas voltadas ao aprimoramento da atuação dos Conselhos Tutelares e ao fortalecimento das políticas públicas de promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

Entre os temas em destaque estão a atuação do Conselho Tutelar na garantia de direitos, a integração com o Ministério Público e o Poder Judiciário, a aplicação de medidas de proteção, a utilização do SIPIA-CT, a ética profissional, os fatores de riscos psicossociais relacionados ao exercício da função e as políticas sociais voltadas à infância e adolescência.

Segundo a organização, o fórum representa uma oportunidade de troca de experiências entre profissionais de diferentes regiões do estado, contribuindo para o aperfeiçoamento das práticas institucionais e para o fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Além da programação técnica, o encontro também terá caráter solidário. Os participantes deverão contribuir com 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a uma instituição social do município anfitrião. A organização também incentiva que cada participante leve brindes representativos de seu município para sorteios e momentos de integração entre os presentes.

A expectativa é reunir cerca de 500 participantes de diversas regiões do Estado do Rio de Janeiro, consolidando o fórum como um dos principais encontros de formação e mobilização da rede de proteção à infância e adolescência fluminense. O evento reforça o compromisso dos Conselhos Tutelares e dos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos com a promoção, defesa e proteção integral de crianças e adolescentes.