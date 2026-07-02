Classificados para Guarda Civil de Caxias são convocados - Divulgação

Classificados para Guarda Civil de Caxias são convocadosDivulgação

Publicado 02/07/2026 18:47 | Atualizado 02/07/2026 18:47

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias informa que foi homologado o Concurso Público da Guarda Civil Municipal, conforme previsto no Edital nº 001/2025.

Os candidatos aprovados, classificados e que passaram pelo treinamento para as vagas imediatas estão sendo convocados para a posse, que será realizada no dia 6 de julho de 2026, na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

O prefeito Netinho Reis destacou a importância deste momento para o fortalecimento da segurança pública e deu as boas-vindas aos novos servidores.

"Parabenizo todos os candidatos aprovados e classificados por esta importante conquista, resultado de muito esforço, dedicação e mérito. É com grande alegria que a Prefeitura de Duque de Caxias recebe estes novos servidores públicos, que passam a integrar a Guarda Civil Municipal e terão a missão de servir à população com compromisso, ética e responsabilidade. Desejo muito sucesso nesta nova etapa de suas vidas e espero que desempenhem suas funções com excelência, contribuindo para uma cidade cada vez mais segura."