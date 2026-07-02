Classificados para Guarda Civil de Caxias são convocadosDivulgação
Classificados para Guarda Civil de Caxias são convocados
Posse ocorre no próximo dia 6 de julho
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